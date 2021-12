Atti vandalici nella notte in via Egmont – Foto

La scorsa notte ignoti in via Egmont hanno lanciato pietre e sassi all’indirizzo del palazzo che ospita l’ufficio di collocamento. Le pietre sono state ritrovate, in prima mattinata, proprio sulla scala d’ingresso della scuola Carducci. Al Palazzo, oggetto dell’atto vandalico, sono stati rotti alcuni vetri e crepati degli altri (come da foto). Da un lato gli escrementi di animali sui marciapiedi del plesso, dall’altro tali atti (che si associano ai vari abbandoni di rifiuti), pare più che mai necessaria l’istallazione di telecamere di video sorveglianza. Seppure non è la soluzione definitiva, potrebbe rappresentare, in parte, un deterrente.

