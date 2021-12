Audace Cerignola-Francavilla, i gialloblu tentano l’assalto alla vetta

Tentare l’assalto alla vetta, sfruttando l’ottimo momento di forma e la spinta dei propri tifosi: il campo principale della 14^ giornata del girone H sarà il “Monterisi”, con la grande sfida fra Audace Cerignola e Francavilla in Sinni. I ragazzi di Michele Pazienza hanno chiuso un novembre da favola, conquistando i tre punti nella trasferta di Parabita: lo 0-2 ai danni della Virtus Matino è valso il decimo risultato utile consecutivo fra campionato e coppa Italia, quarta affermazione di seguito in serie D. Una nuova esibizione di forza e maturità per i gialloblu, subito dominatori del gioco e autori delle due reti nella seconda metà della prima frazione ad indirizzare le sorti dell’incontro. Grande attenzione, applicazione massima e concentrazione elevata sono fra le chiavi di un periodo particolarmente fecondo per gli ofantini, capaci di scalare i gradini della classifica settimana dopo settimana: adesso la vetta è ad una sola lunghezza, con la possibilità di concludere l’ascesa ospitando proprio l’attuale battistrada. Sarà una settimana molto indicativa per il Cerignola, utile a testare ulteriormente le qualità e le ambizioni altissime di un gruppo che sta trovando sempre più convinzione e consapevolezza nei suoi mezzi: mercoledì 8 infatti si andrà a Bitonto, poi si riceverà il Rotonda. Dalle parti di via Napoli però si considera (giustamente) un impegno alla volta, c’è già grande attesa in città come testimoniano gli striscioni affissi dalla tifoseria organizzata, con l’invito a riempire lo stadio e fornire un supporto esemplare ad Agnelli e soci.

Squadra che vince non si cambia, recita l’adagio: mister Pazienza quasi certamente, a meno di indisposizioni dell’ultimo minuto, confermerà piena fiducia agli interpreti scesi in campo nelle più recenti uscite. Secondo turno di stop per Sirri, Manzo assicura saggezza in difesa al fianco di Allegrini; Malcore e Achik dovrebbero partire dalla panchina, pronti a fornire contributo a gara in corso.

Sorpresa sì, ma nemmeno poi così clamorosa in fondo: il Francavilla ha ereditato il gradino più alto con la sconfitta della Casertana a Marigliano e la contemporanea vittoria interna sul Gravina. In estate la dirigenza sinnica dopo quindici anni ha deciso di cambiare guida tecnica: Ranko Lazic è passato dalla scrivania con il ruolo di direttore tecnico, Nicola Ragno in panchina per alzare l’asticella degli obiettivi. Sono 28 i punti in graduatoria, computo complessivo di nove vittorie, un pareggio e tre sconfitte: sebbene i lucani sostengano che la salvezza sia il traguardo da raggiungere, scorrendo l’organico si ritrovano nomi navigati e di valore per la categoria, anche se forse non così profondo come le compagne di viaggio nei piani alti. Dal mercato sono arrivati dal Fasano il folletto offensivo Melillo e l’attaccante Gentile, dal Barletta in mediana Ganci e sempre per la prima linea Croce dall’Altamura. Ad essi un impianto solido che comprende anche il difensore Dopud, Langone a centrocampo e l’immarcescibile Nolè, confermatissimo capitano. Quattro successi di fila anche per i rossoblu (cinque nelle ultime sei uscite), un ottimo bilanciamento fra reparto arretrato e avanzato: Melillo, Gentile e Nolè migliori marcatori con quattro centri ciascuno. Nel suo classico 3-5-2, Ragno riavrà a disposizione l’under Polichetti, scontata la squalifica: i terminali offensivi più probabili Croce-Nolè; in trasferta quattro blitz e due stop per il Francavilla.

Nell’ultimo precedente in casa Audace, l’11 ottobre 2020, il Francavilla prevalse 0-1. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Agostoni, della sezione di Milano.