Audace Cerignola, la conferma del primato passa dal confronto diretto a Bitonto

Cade nel giorno dell’Immacolata il terzo turno infrasettimanale stagionale del girone H di serie D: per l’Audace Cerignola arriva il momento di un nuovo scontro diretto, in casa di un Bitonto ferito e in cerca di riscatto. I ragazzi di Michele Pazienza non hanno quasi avuto modo di gustarsi la conquista del primato in classifica, arrivato due giorni fa mediante il 2-0 imposto alla precedente capolista, il Francavilla. Ora ci si butta a capofitto nel secondo impegno di una settimana che può rivelare molto su quale cammino futuro potranno avere gli ofantini. E’ un Audace decisamente con il vento in poppa: contro i lucani è arrivata la quinta vittoria consecutiva in campionato e il nono risultato utile di fila, l’undicesimo se si considera anche la coppa Italia. La squadra cerignolana anche nell’ultima uscita del “Monterisi” ha evidenziato maturità e convinzione sempre più in ascesa, caratteristiche determinanti per poter puntare a specifici obiettivi. Società e staff tecnico non guardavano la classifica nemmeno quando la vetta distava otto punti, figurarsi ora guardando tutti dall’alto: l’imperativo è pensare soltanto ad una partita alla volta e a badare alle cose di casa propria per proseguire un percorso fin qui ottimo ma, come ha affermato anche il mister, ancora perfettibile e capace di progressi ulteriori. La conferma del primato da sostenere in un match ostico e assai difficile: le “cicogne” rispettano il prossimo avversario, presentandosi con mentalità e consapevolezza delle qualità di cui si dispone.

Poco tempo per preparare la partita, eppure anche in questa circostanza è ampia l’adrenalina in circolo: Pazienza difficilmente modificherà qualcosa nell’undici titolare, andandosela a giocare con gli uomini più in forma attualmente, compreso un Malcore assolutamente decisivo domenica. Sirri sconterà l’ultima giornata di squalifica e il tandem Allegrini-Manzo in retroguardia ha mostrato piena solidità.

Il Bitonto occupa la terza piazza, con 27 punti ed un bilancio complessivo di otto vittorie, tre pareggi ed altrettante sconfitte: imbattuti fino al nono turno, i “leoncelli” sono poi incappati in tre ko nelle seguenti cinque giornate, l’ultimo sabato a Lavello, e portando a casa una sola affermazione. Con lo stesso traguardo finale dei rivali, i neroverdi si sono affidati a Claudio De Luca in panchina e si stanno rivelando molto attivi in questo inizio di finestra di mercato dicembrino: le partenze di D’Ancora, Guadalupi e Montinaro bilanciate finora dal ritorno dell’esterno offensivo Turitto, preludio certamente ad altri obiettivi. L’organico dei baresi non ha bisogno di eccessive presentazioni, disponendo di elementi quali Petta, Biason, Lattanzio, Genchi. A tali conferme si sono aggiunti gli arrivi estivi rappresentati dal difensore Lanzolla (ex Altamura), dal mediano Manzo (dalla Fidelis Andria) e dalla punta Santoro (cannoniere del team con sette centri). I baresi sono imbattuti fra le mura amiche e contano sulla spinta del “Città degli Ulivi” per agganciare i gialloblu in graduatoria e riscattare il periodo opaco: la disposizione tattica dovrebbe tradursi in un 4-2-3-1, con Santoro centravanti.

Nell’ultimo precedente, l’11 aprile scorso, il Bitonto prevalse 3-2: reti cerignolane firmate da Russo e Malcore. Calcio d’inizio alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Restaldo, della sezione di Ivrea.