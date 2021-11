Audace Cerignola-Lavello, i gialloblu per rilanciarsi anche in campionato

Superato lo scoglio Giugliano in coppa Italia, l’Audace Cerignola si concentra nuovamente sul campionato: per la decima giornata del girone H di serie D, sarà ospite il Lavello. Un altro incontro di cartello che arriva dopo il passaggio ai sedicesimi di finale della competizione nazionale (avversario il Team Altamura il 24 novembre, il Dipartimento Interregionale effettuerà il sorteggio per decidere chi giocherà in casa), vittoria che ha rappresentato il primo passo verso quel deciso riscatto manifestato dalla dirigenza in seguito al pareggio interno col Nardò di domenica scorsa. C’è bisogno di infilare una serie di affermazioni per risalire posizioni in classifica e avvicinarsi al vertice, ora appannaggio del Bitonto, e che dista otto lunghezze. Nella terza gara consecutiva al “Monterisi” in una settimana, i gialloblu non possono perdere altro terreno, per quanto si trovino ad affrontare una concorrente fra le principali alle prime posizioni. Aver costretto alla resa per la prima volta in stagione l’imbattuto Giugliano ha sicuramente fornito una bella dose di autostima e morale, adesso occorre capitalizzare l’effetto benefico tornando al bottino pieno dopo due pareggi. Pazienza e il suo staff devono anche registrare qualcosa anche a livello di marcature e posizionamento sulle palle inattive avversarie, perché quasi il 50% dei gol subiti (quattro su nove fra campionato e coppa) è arrivato sugli sviluppi di punizioni o corner. In compenso, c’è un reparto avanzato che è il migliore del raggruppamento in condominio proprio con il Lavello, segno che il match di domani potrebbe essere deciso da chi rischia meno in difesa.

Il mister dell’Audace riproporrà la migliore formazione, avendo fatto rifiatare mercoledì alcuni titolarissimi: di nuovo dal 1′ i vari Tascone, Agnelli, Mincica e Malcore, con Loiodice quasi certamente ancora out per un affaticamento muscolare. Sulle corsie laterali spazio a Dorval, mentre è difficile rinunciare ad un Russo in grande forma come nel periodo attuale.

Il Lavello occupa la terza posizione con 17 punti ed un bilancio di cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte, nell’ultimo turno è stato raggiunto sul 3-3 a recupero inoltrato dal Gravina. In panchina siede Adolfo Sormani e, confermata buona parte dell’ossatura del precedente torneo (Herrera, Burzio, Liurni, Mercuri, Vitofrancesco fra gli altri), nel mercato i colpi principali sono stati gli ex ofantini Syku e Rodriguez e i centrocampisti Logoluso e Statella, a confermare la volontà di proporsi fra le protagoniste. Ben tre vittorie su quattro in trasferta per i gialloverdi, ad indicare una propensione maggiore nell’attaccare la profondità e usare le ripartenze nelle sfide esterne. Attenzione massima all’argentino Burzio, già autore di un’ottima annata nel 2020/21 e a segno ben sette volte in questo primo segmento di stagione, terminale preferito dai potentini nel 4-3-3 in cui si dispongono abitualmente in campo.

Nell’ultimo precedente, il 28 marzo 2021, l’Audace si impose 3-0 con le marcature di Achik e la doppietta di Malcore. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Esposito, della sezione di Napoli.