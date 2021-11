Audace Cerignola, rinnovata la fiducia a mister Michele Pazienza

Nessun ribaltone tecnico, rinnovata fiducia nell’operato di mister Michele Pazienza e del suo staff: è il dato emerso in una conferenza stampa straordinaria tenuta nella sala stampa dello stadio “Monterisi” dai vertici societari dell’Audace Cerignola, all’indomani del pareggio subito in extremis dal Nardò nella nona giornata del girone H di serie D. «Ci siamo confrontati con la squadra e lo staff tecnico e siamo qui oggi a rinnovare la fiducia a mister Michele Pazienza – esordisce il presidente gialloblu Danilo Quarto, con al suo fianco il ds Elio Di Toro e il dt Pierluigi De Lorenzis -. Non vogliamo assolutamente privarci delle sue capacità, al di là dei mormorii e del chiacchiericcio della gente: posso garantire che dagli incontri avvenuti stamani è emersa la volontà di perseguire gli obiettivi fissati». «E’ vero che magari stiamo attraversando un periodo poco positivo a causa di qualche punto mancato, almeno cinque o sei, una serie di episodi ci ha portato ad una classifica che di sicuro non ci rende felici – prosegue -. Nello stesso tempo sono certo che la squadra avrà tutte le caratteristiche che abbiamo sempre chiesto e d’ora in poi avrà ancora più fame e voglia di prima».

Il massimo dirigente ne ha anche per qualche critico di troppo sulle prestazioni e sull’impegno della squadra: «Qualcuno ha detto che non ci meritiamo lo slogan “gente che lotta”, oggi 1° novembre dico a tali persone di aspettare un mese, un mese e mezzo per far cambiare idea e magari rivolgerci delle scuse». «Da adesso in poi serreremo ancor più i ranghi, penseremo ai miglioramenti da mettere in campo e alle disattenzioni da evitare dovute forse alla presunzione, tornando ad essere una squadra operaia e più determinata. Saremo più spietati nel chiudere le partite, lottando su ogni minimo centimetro del rettangolo verde», la chiosa di Quarto.

«Bisogna far qualcosa in più, il progetto ha e deve mantenere la sua continuità – dice Elio Di Toro -, uniti come sempre ne verremo fuori». «C’è da lavorare ancor più forte di prima, tutto è ancora in ballo – afferma De Lorenzis -, ringrazio la tifoseria organizzata che ieri nonostante la mancata vittoria è stata vicino ai ragazzi». Il Cerignola rilancia la sfida sui due fronti, a partire dall’appuntamento in coppa Italia di mercoledì contro il Giugliano nella gara valida per i trentaduesimi di finale.