Basket, “Torneo dei Santi” il 31 ottobre al Pala Cicogna

Per meglio prepararsi al Campionato Regionale FIP di Promozione che avrà inizio il 27.11.2021, la Mediterranea’92 Basket Cerignola, storica società di basket cerignolana, ha organizzato un quadrangolare con squadre anche di categoria superiore, per far meglio rodare il proprio team, composto per il 90% da i migliori ragazzi di Cerignola, tutti usciti dal proprio vivaio.

Tra le squadre partecipanti al “Torneo dei Santi”, oltre alla squadra locale, la Virtus Foggia squadra militante nel campionato di serie D, la Cestistica San Severo squadra di serie D composta dai migliori under della regione più tre ragazzi stranieri di 2 metri d’altezza, appartenenti alla società che milita in A2, e infine la Vigor San Severo squadra di Promozione. L’ingresso al PalaCicogna è libero purché muniti di greenpass.

Il tutto si svolgerà presso il PalaCicogna con le 4 gare dirette tutte da Arbitri Federali. In mattina si svolgeranno 2 gare incrociando una squadra di D e una di Promozione; nel pomeriggio si svolgerà prima la gara tra le perdenti delle gare della mattina, valevole per il 3 e 4 posto. Ultimo atto è invece la finale per il primo e secondo posto, disputata tra le squadre vincenti al mattino e in programma alle 18,00. La premiazione si volgerà al termine della finale.

Un Torneo che servirà ai cestisti cerignolani per meglio prepararsi al Campionato, che serve altresì alla società e ai propri iscritti per ricordare tutti quegli amici che hanno gravitato sportivamente nei quasi 30 anni di attività sportiva, la cui presenza ha lasciato il segno in chi li ha conosciuti, affinché la loro memoria non si perda ma venga ravvivata nel ricordo degli attuali giovani atleti. Tra loro Maria GRIECO (Istruttrice e dirigente di societa), Fiorella PARADISO (giocatrice di Pallavolo), Carla DILERNIA (giocatrice di Pallavolo), Matteo TATTOLI (Dirigente Sportivo), Nicola FUSILLO (Giocatore di Pallavolo) e Pietro COMPIERCHIO (Giocatore di Basket e Istruttore Minibasket).

