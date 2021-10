Bonito a lavoro per la costruzione della squadra di governo della città

Si terrà nelle prossime ore la prima riunione di maggioranza per varare la nuova giunta comunale dell’amministrazione guidata da Francesco Bonito. L’idea di fondo è offrire una rappresentanza a coloro che si sono impegnati per il risultato, dunque anche al gruppo di Tommaso Sgarro. Possibile un numero massimo di 7 assessori ai quali assegnare le differenti deleghe.

Verosimilmente saranno dunque sette le persone sedute al tavolo di giunta, con un importante accento rosa. Infatti dalle prime voci circolate, la parità di genere dovrebbe essere totale: 4 donne e 3 uomini più il Sindaco Bonito. Sarebbe proprio il Pd ad optare quasi certamente per una pattuglia assessorile interamente al femminile. A ruota potrebbero seguire altre formazioni.

La partita vera si giocherà comunque sulle deleghe: Politiche Sociali e Urbanistica le più ambite, quelle che andranno quasi certamente alle formazioni che più hanno contribuito in termini numerici. A seguire il Vice Sindaco – in molti immaginano possa essere Tommaso Sgarro, seppure la cosa non è stata affrontata – e la Presidenza del Consiglio: sarebbe un bel segnale che anche questa carica andasse a una donna.

Francesco Bonito, come ha dichiarato a più riprese durante la campagna elettorale, di certo si circonderà di tecnici (consulenti) in vari settori. Oltre la politica (e i politici) persone capaci di attrarre risorse – non solo quelle del PNRR – per rimettere in moto l’economia cittadina. Le premesse dovrebbero essere queste. Archiviata la proclamazione del candidato e sfumata l’euforia del momento, già da ieri l’ex-giudice si è tuffato nel lavoro di costruzione della squadra di governo della città.