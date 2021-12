Brindisi-Audace Cerignola si recupera il 12 gennaio alle 14.30

Nel pomeriggio odierno, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha fissato le date di alcuni recuperi che interessano diversi gironi della serie D. La partita fra Brindisi e Audace Cerignola, originariamente prevista per domenica 19 dicembre e rinviata a causa dei contagi Covid nel gruppo squadra gialloblu, è stata riprogrammata per mercoledì 12 gennaio alle ore 14.30.

Ancora da definire la data di recupero dell’altra sfida di campionato con il San Giorgio, mentre si disputerà in altro momento anche il match degli ottavi di coppa Italia con il Gladiator: in calendario per il 5 gennaio, la gara non potrà essere svolta perché i campani saranno a loro volta impegnati in un recupero di campionato.