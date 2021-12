Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, vittoria di carattere: 3-1 all’Asem Bari

L’ultima gara del 2021 della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola si chiude con tanti sorrisi e una bella vittoria per 3-1 contro una coriacea Asem Bari allenata da mister Girgenti, e arrivata al PalaDileo con tanta voglia di fare lo sgambetto alle pantere. Nonostante un primo set non approcciato nel giusto modo e lasciato alle avversarie biancorosse, le fucsia hanno un sussulto di carattere e orgoglio nei successivi tre set del match grazie anche alle sue giocatrici simbolo, abili a caricarsi il team sulle spalle.

Un 3-1 di grande carattere e voglia, quello delle fucsia allenate da Michele Valentino che, grazie anche al super supporto dei propri tifosi sugli spalti, ha trovato la forza per mettere in saccoccia tre punti fondamentali per godersi serenamente la sosta natalizia. Con questa vittoria, la Pallavolo Cerignola sale a quota 13 punti in graduatoria e mantiene la terza posizione con un solo punto di distacco dalla seconda, occupata dall’Amatori Bari. Adesso spazio alle meritate vacanze di Natale, per poi ritornare in campo l’8 gennaio a Molfetta, contro la Dinamo.