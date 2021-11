“Camminiamo insieme…per una Chiesa sinodale”, incontro con suor Myriam D’Agostino

Nell’ambito delle iniziative avviate dalla Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano per approfondire il senso dello stile sinodale, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (Meic) e la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (Cdal) propongono un incontro formativo e informativo, invitando tutti coloro che, culturalmente curiosi, vogliano compiere un cammino di conoscenza “nella” e “con” la Chiesa: “Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare – scrive papa Francesco nell’“Evangelii gaudium” al n. 171 – che è più che sentire. La prima cosa, nella comuni­cazione con l’altro è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori”.

Mercoledì, 1° dicembre 2021, l’appuntamento è nel Salone “Giovanni Paolo II” della Curia Vescovile di Cerignola alle ore 19,30: interverrà suor Myriam D’Agostino del Monastero Benedettino di Sant’Anna (Bastia Umbra) sul tema “Camminiamo insieme…per una Chiesa sinodale”. Introdurrà la prof.ssa Raffaella Petruzzelli, responsabile del Meic e del Cdal. Le conclusioni saranno di Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, vescovo della diocesi.

Suor Myriam nasce a Napoli nel 1984 e nel 2007 si Laurea in Filosofia nell’Università Orientale. Nel 2007 fa il suo ingresso nel monastero delle benedettine di Bastia Umbra dove, nel giorno della Trasfigurazione del 2001, emette i voti solenni. Nella sua comunità si occupa della formazione e dell’accoglienza degli ospiti e dei pellegrini. Ha conseguito la laurea in Teologia con “Summa con laude” nell’Istituto Teologico “Sant’Anselmo” di Roma e il titolo di “Life Coach” nell’Epoche Institute nella sede di Camposanpiero (Pd). Giornalista pubblicista, cura la testata on-line del monastero sul sito www.monasterosantanna.it. Insieme alla sua comunità organizza incontri di lectio divina, settimane di spiritualità per gruppi, famiglie, giovani nonché percorsi personali di crescita per coloro che si avvicinano alla spiritualità benedettina o che sono alla scoperta della propria fede.