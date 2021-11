Caos sulla nomina di Cialdella: «è in quota Sindaco», altro che “Senso Civico”

Primi mal di pancia nella maggioranza di Francesco Bonito, acuiti dalla frettolosa nomina serale dell’assessore alle attività produttive Sergio Cialdella. «In Senso Civico – si legge nella nota del primo cittadino – non è stato possibile giungere ad una sintesi, ma sono stati tre i nominativi – compreso quello di Ciadella – emersi durante i venti giorni di interlocuzione con tutte le anime del partito». Dunque la scelta è caduta proprio sul giovane farmacista.

I vertici dal partito però, sia provinciali che cittadini, sembrano non riconoscersi nella scelta. Eloquente quanto dice il segretario cittadino Domenico Bellapianta a domanda precisa: «la scelta l’ha fatta Francesco Bonito» e dunque Cialdella non sarebbe in quota Senso Civico, perché Bellapianta aggiunge: «è in quota al Sindaco. Capiremo poi le motivazioni. Bisognerebbe chiederle a Bonito».

Ma l’atto di nomina è il frutto di una giornata frenetica di lavoro a Palazzo di Città. In mattinata Luigi Giorgione (l’uomo indicato dal movimento per la carica assessorile, ndr) è salito in comune da Papa per uscirne cardinale. La nomina pressoché certa è saltata e la cosa non si è chiusa con una stretta di mano. Nel pomeriggio ancora incontri tra Sindaco e altre forze politiche, interlocuzioni che possono aver velocizzato la nomina di Cialdella.

Adesso la giunta è al completo. Il consiglio potrebbe essere presto ufficializzato e riunito. Resta aperta la partita sul presidente del consiglio: si prospetta una corsa a tre, con il Pd in pole, visto che nella spartizione è stato ripagato, in proporzione, meno di altre forze.