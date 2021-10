Cerignola agguantato nel finale: è 1-1 col Nardò

Finisce 1-1 fra Audace Cerignola e Nardò, nella nona giornata del girone H di serie D: tanta amarezza per gli ofantini, raggiunti quasi in extremis dai salentini, ordinati e comunque mai fuori dal match e alla fine anche bravi a conquistarsi il punto. Pazienza deve rinunciare a Loiodice (affaticamento muscolare), oltre che a Maltese, Giacomarro e Allegrini, quest’ultimo in panchina. Spazio a Manzo in difesa, Agnelli in mediana con Tascone e Dorval avanzato fra i trequartisti in appoggio a Malcore. E’ 4-3-1-2 per De Candia, squalificato e sostituito dal secondo Manca: in avanti la coppia Puntoriere-Cristaldi. Subito un pericolo per i padroni di casa al 1′: incomprensione fra Russo e Tricarico, il portiere si salva con affanno ma in agguato c’è Puntoriere, che calcia sull’esterno della rete. E’ decisiva invece la prima azione dell’Audace: Achik si guadagna una punizione e a seguire dai 25 metri disegna una traiettoria maligna a baciare il palo interno e a depositarsi in fondo al sacco (6′). Terzo centro nelle ultime quattro gare per l’italomarocchino. Insistono i gialloblu, al 18′ bel cross del fantasista, Petrarca in uscita toglie la palla dalla testa di Mincica, dal corner susseguente Manzo calcia alto da pochi metri. Contropiede di un ottimo Dorval alla metà di frazione, Malcore è anticipato ma subentra Mincica, il cui tiro è sporcato in angolo. Il Nardò si fa vedere al 32′ su palla inattiva, Puntoriere prolunga di testa sulla battuta di De Giorgi trovando la presa di Tricarico: due giri di lancette più tardi, Alfarano inzucca su cross dalla sinistra, provvidenziale Russo a mettersi sulla deviazione, poi Sirri si interpone sulla botta di De Giorgi. E’ clamorosa l’occasione sciupata da Malcore pochi istanti prima dell’intervallo: l’attaccante soffia palla a Mileto e si invola verso la porta, Petrarca per due volte dice no al numero nove.

L’Audace sfiora il bis anche all’alba della ripresa: il solito Dorval dalla destra, Mileto svirgola verso la propria porta e solo il decisivo riflesso di Petrarca evita la nuova capitolazione. Al 51′ Mengoli per gli ospiti non arriva su uno spiovente dalla destra, al 55′ su angolo di Achik e smanacciata di Petrarca, Malcore non si coordina come avrebbe voluto in area. Il subentrato Longo assiste Tascone al 62′, il sinistro secco del centrocampista termina appena a lato. Da quel momento in poi, i cerignolani arretrano il raggio d’azione, affidandosi ai lanci lunghi: Puntoriere invece si libera bene in area, il mancino a incrociare fuori non di molto. Alla mezzora, Pazienza passa al 3-5-2 dopo l’ingresso di Silletti per Russo, a stretto giro Sirri strozza la conclusione sugli sviluppi di una punizione. Super Dorval in ripartenza, centro per Mincica che non tira ed anzi serve Malcore, sballato però lo shot da ottima posizione. I gialloblu hanno il torto di non chiudere la sfida, così il Nardò ne approfitta: sgroppata del neo entrato Cancelli che causa un tiro dalla bandierina. Batte Mancarella a trovare l’incornata vincente di capitan De Giorgi in una selva di maglie locali, quando il cronometro segna l’87’. I ragazzi di Pazienza cercano il tutto per tutto nei minuti finali, l’unica opportunità arriva al 93′ su spiovente di Tascone, Palazzo spizza con Longo a giungere con un attimo di ritardo.

Quarto risultato utile consecutivo, ma distanze dalla vetta che si allungano a -8: oggi il bicchiere è mezzo vuoto per un Cerignola incapace di fatturare adeguatamente quelle limpide occasioni create. Se non chiudi i conti, la squadra avversaria ti può punire e così è stato, per un Nardò mai domo e anche coraggioso nel finale. Domenica prossima nuova uscita casalinga con il Lavello, oggi frenato in casa dal Gravina: prima però, mercoledì e sempre al “Monterisi”, l’appuntamento in coppa Italia con il Giugliano.

AUDACE CERIGNOLA-NARDO’ 1-1

Audace Cerignola (4-2-3-1): Tricarico, Vitiello, Manzo, Sirri, Russo (75′ Silletti), Tascone, Agnelli, Dorval, Mincica (84′ Palazzo L.), Achik (58′ Longo), Malcore. A disposizione: Brescia, Allegrini, Moscatello, Botta, Basile, Spinelli. Allenatore: Michele Pazienza.

Nardò (4-3-1-2): Petrarca, De Giorgi, Mileto, Porcaro, Dorini, Alfarano (65′ Mariano), Van Ransbeek (84′ Cavaliere), Mengoli, Mancarella, Puntoriere (66′ Cancelli), Cristaldi. A disposizione: Lovecchio, Masetti, Trinchera, Palazzo R., Lezzi, Balzano. Allenatore: Pasquale De Candia (squalificato).

Reti: 6′ Achik (AC), 87′ De Giorgi (N).

Ammoniti: Vitello, Agnelli (AC); Van Ransbeek (N).

Angoli: 7-5. Fuorigioco: 6-3. Recuperi: 0′ pt, 3′ st.

Arbitro: Di Loreto (Terni). Assistenti: Vitale (Salerno)-Claps (Potenza).

