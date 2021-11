Cerignola, con il progetto “Rob.in” verso una comunità educante nel quartiere Torricelli

“Per una comunità educante a Torricelli”. E’ il titolo del primo evento di animazione di comunità promosso a Cerignola nell’ambito del progetto “Rob.in–Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali” – promosso da ESCOOP e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Si tratta di un incontro finalizzato alla costruzione della comunità educante, che mira a coinvolgere gli attori del privato sociale, della scuola, del terzo settore, dei servizi sociali, delle istituzioni per promuovere processi efficaci di sviluppo e di presa in carico globale dei minori e delle famiglie. L’evento si svolgerà venerdì 19 novembre 2021, alle ore 17.00, negli spazi del CERCAT in Via Urbe (Angolo Via La Spezia) e vedrà, tra gli altri, la partecipazione di: Francesco Bonito, sindaco di Cerignola; monsignor Luigi Renna, vescovo della Diocesi Cerignola-Ascoli Satriano; Maria Dibisceglia, assessore comunale alle Politiche Sociali e al Lavoro. “Rob.in” ha l’obiettivo di agganciare i minori a rischio di abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della Robotica educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a scuola.

Il progetto si sta sviluppando tra i comuni pugliesi di Cerignola, San Giovanni Rotondo e Taranto (nello specifico della Città vecchia), attraverso una serie di interventi tesi a rispondere alle problematiche di povertà educativa e sociale, promuovendo occasioni di partecipazione attiva, di aggregazione, di spazi loro dedicati affinché i cosiddetti “tempi vuoti” si trasformino in “tempi educativi”. L’alleanza educativa che ha come protagonisti principali famiglie, scuola e terzo settore diventa dunque elemento indispensabile per favorire il processo di Comunità Educanti, per valorizzare anche attraverso FabLab sociali i talenti dei ragazzi e per promuovere attività formative mirate a sviluppare la cultura digitale anche in chiave relazionale e di orientamento al lavoro. La rete è composta da ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce (ente capofila del progetto); Associazione Europea Solidale ONLUS; Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale; ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; I.C. “Melchionda-De Bonis” di San Giovanni Rotondo; I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola; Iress Soc. Coop; Naps Lab srls, Comune di Cerignola.

Programma del 19 novembre:

Interventi:

Francesco Bonito, sindaco di Cerignola;

Pasquale Panico, presidente ESCOOP;

Maria Dibisceglia, vide-sindaco, assessore comunale alle Politiche Sociali e al Lavoro, Presidente Coordinamento Istituzionale Ambito Territoriale di Cerignola;

Monsignor Luigi Renna, vescovo della Diocesi Cerignola-Ascoli Satriano;

Marco Sbarra, Direttore ESCOOP;

Pamela Petrillo, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Don Bosco-Battisti” – Cerignola.

Saranno presenti anche i minori ed i genitori coinvolti nel progetto “Rob.in”. Sarà possibile inoltre seguire la diretta dell’incontro anche sulla pagina facebook del CERCAT: www.facebook.com/cercatausili.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL Sud. www.conibambini.org