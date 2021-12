Cerignola, crescono i vaccinati grazie al nuovo Hub. Nessuna tregua per gli operatori

In una delle fasi più complicate dal punto di vista dei numeri del contagio, Cerignola si attesta tra le città dove la vaccinazione corre più veloce. A far lievitare i numeri, a fornire dunque un servizio importante, è proprio l’Hub vaccinale sito al Pala Famila di Cerignola. Dal 14 di dicembre (giorno d’apertura della struttura) ad oggi sono oltre 3500 le vaccinazioni effettuate dallo staff guidato dalla dottoressa Viviana Balena. Nell’altro punto vaccinale, quello dell’Ospedale Tatarella, nello stesso periodo si sono somministrate circa 1500 dosi. Numeri importanti, ai quali si aggiungono le vaccinazioni per la fascia 5-11 anni nelle scuole, che fanno guardare ad un futuro più sereno, almeno sotto il profilo dei vaccini.

Differente la situazione per tracciamento e tamponi. In tutta la regione il sistema è in affanno – a partire dalle USCA -, catapultato repentinamente in una nuova ondata, con scuole aperte (fino a pochi giorni fa) e boom di tamponi in farmacia (dunque segnalazioni all’ASL). Anche su questo fronte la macchina non si è fermata neppure il giorno di Natale. Tuttavia è bene evidenziare le differenze con altre realtà regionali. Se nel Basso Tavoliere si attende qualche giorno per ricevere la chiamata e fare un tampone in altre provincie si superano anche i dieci giorni. In ultimo la situazione di sorveglianza e quarantena nelle scuole: in tutta la regione il T0 (tampone che si dovrebbe effettuare per un primo controllo subito dopo la segnalazione) viene saltato; si passa dunque direttamente al T5, proprio perché il sistema non regge le numerosissime richieste.

Chiaro però che, a fronte del crescere dei contagi – non comunicati però in forma ufficiale da Palazzo di Città -, i vaccinati con terza dose, seppure positivi, in larga misura non incorrono in complicanze particolari. Tutto ciò sta inducendo moltissimi a sottoporsi al vaccino. Nella giornata di ieri ancora prime dosi, ravvedimenti di chi ha deciso in extremis di riporre fiducia nella scienza. Nella mattinata di martedì invece vaccini per i più piccoli ad Orta Nova, la settimana prima, nello stesso giorno, a Cerignola. Nessuna tregua per gli operatori che domenica prossima saranno impegnati in nuove vaccinazioni destinate ai più fragili. Il Dipartimento Prevenzione non si ferma, nella speranza che, prima o poi, non vengano meno anche le residue forze.