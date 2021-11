Cerignola ha bisogno di un nuovo “punto vaccinale”

L’accelerazione sulla terza dose di vaccino acuisce le criticità di un punto vaccinale, quello sito nei pressi del vecchio ospedale di Cerignola, dagli spazi ridotti e, probabilmente, incapace di sostenere il flusso crescente di persone. Già in questi giorni, con l’obbligo per docenti e forze dell’ordine e le nuove regole sui Green pass, il numero di accessi è sensibilmente cresciuto. Tutto questo nonostante sia attivo anche il punto vaccinazioni del Tatarella.

La precedente struttura, l’Oratorio della parrocchia di “Cristo Re”, ha permesso nelle fasi clou di arrivare anche ad 800 dosi di vaccino somministrate al giorno, attestando Cerignola quale secondo hub più attivo della Provincia di Foggia, dopo la Fiera di Foggia. Ricollocato a fine estate negli angusti spazi di via XX settembre, il centro vaccinale non può certamente sostenere i flussi dei prossimi giorni. Urgente l’individuazione di una nuova struttura, magari di proprietà comunale. L’opzione più appetibile sarebbe il nuovo Palazzetto dello Sport, il Pala Famila, attualmente chiuso e non utilizzato.