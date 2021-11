Come funziona la tecnologia del Cloud Computing

È il fenomeno del momento, tutti ne parlano ma in pochi sanno davvero di cosa si tratti. Stiamo parlando del Cloud Computing, la tecnologia informatica di ultima generazione che permette di memorizzare una enorme mole di dati direttamente in rete, senza alcun supporto fisico. Siamo abituati a concepire i dispositivi di memorizzazione e archiviazione sotto forma di hardware fisici come chiavette USB, hard disk esterni o addirittura CD rom: oggi questa concezione è del tutto superata e a farla da padrone nel mondo dell’Information Technology è il Cloud Computing.

Che cos’è il Cloud Computing

Il termine significa letteralmente “nuvola informatica” e sta a indicare proprio la possibilità di immagazzinare nell’etere (quindi di fatto “sulle nuvole”) un’infinità di informazioni grazie allo sfruttamento di server dalla memoria smisurata. Con il Cloud Computing i dati memorizzati non sono racchiusi in un dispositivo fisico che dev’essere trasportato da un posto all’altro, ma sono custoditi all’interno di server virtuali ai quali è possibile accedere da qualsiasi parte del mondo, a seconda delle impostazioni di accesso predisposte dal legittimo proprietario. Ma come funziona esattamente il servizio in cloud? Grazie a degli enormi serbatoi di informazioni presenti esclusivamente sul web, l’utente che possiede la chiave di accesso ai contenuti può consultare le informazioni contenute nel server in qualsiasi momento, senza dover collegare alcun dispositivo hardware al proprio pc. Questa tecnologia dalle enormi potenzialità ancora inesplorate permette di ottenere vantaggi evidenti e in parte ancora da sviluppare.

I vantaggi del Cloud Computing

In primo luogo viene meno la possibilità di dimenticare o perdere un dispositivo in cui erano stati salvati file importanti: quante volte ci è capitato di smarrire la chiavetta in cui avevamo inserito le foto dei nostri viaggi, perdendo per sempre la possibilità di rivederle? Con il Cloud Computing questo problema viene del tutto aggirato, perché non è necessario alcun device per accedere ai contenuti memorizzati. In secondo luogo il Cloud Computing permette di accedere ai contenuti contemporaneamente da diverse parti del mondo: ci si può collegare al server di riferimento nello stesso momento dall’Europa e dall’America, attraverso uno smartphone o un computer fisso, mentre prima era indispensabile trasferire il supporto di memorizzazione o inviare i file che si volevano condividere. Questo innovativo sistema di archiviazione ha delle applicazioni importanti anche per il settore del gaming e del gambling online.

Per quanto riguarda i videogiochi il Cloud Computing consente di fare a meno di qualsiasi consolle di gioco, garantendo un accesso sicuro e stabile ai giochi desiderati direttamente dalla rete. Dimenticate i classici dischetti della PlayStation e iniziate finalmente a godervi i vantaggi del gioco in cloud. Per quanto riguarda il gioco d’azzardo, invece, attraverso le odierne tecnologie di Cloud Computing è possibile abbandonare una volta per tutte le ingombranti applicazioni per smartphone o i software da installare sul pc di casa per accedere a giochi d’azzardo come il poker o il blackjack live, ad esempio, https://casinohex.it/blackjack-online/live/. Insomma, il Cloud Computing rappresenta una vera e propria rivoluzione per qualunque settore informatico che fino a qualche anno fa faceva affidamento ai supporti di memoria fisici come chiavette, hard disk, consolle, cd o dvd.