Con una ripresa super, l’Audace Cerignola cala il poker ai danni del Bisceglie

Con un secondo tempo praticamente perfetto, l’Audace Cerignola infligge un poker di reti al Bisceglie, bissando il successo di tre giorni fa a Gravina e tornando a gioire anche fra le mura amiche: adesso in classifica gli ofantini sono nel gruppo delle migliori allocate nelle prime posizioni. Pazienza conferma in blocco l’undici schierato dal 1′ nella trasferta murgiana, eccezion fatta per il solo Silletti in difesa al posto di Sirri. Rufini invece fra defezioni e turnover rivoluziona il suo schieramento con ben sette novità rispetto allo stop col Lavello: nel 3-5-2 in avanti Lorusso e il cerignolano Morra. Il primo cenno di cronaca al 3′, quando Agnelli spara alto raccogliendo una corta respinta sugli sviluppi di una punizione; al 9′ una scorribanda sulla destra di Vitiello in collaborazione con Achik non trova fortuna perché la sfera si impenna e diviene preda di Martorel. Loiodice cerca la pennellata d’autore da fermo verso la metà di frazione, palla di poco sopra la trasversale, mentre al 25′ Silletti gira di testa su corner di Achik senza inquadrare lo specchio e più tardi Agnelli, ricevendo da Dorval, pur sistemandosi il cuoio sul destro calcia fuori misura. La partita è godibile: l’Audace attacca ma difetta in precisione, affidandosi alla verve degli incursori Loiodice e Achik; lo stesso fa il Bisceglie che esce fuori dopo la mezzora. Da palla inattiva c’è Izco, svetta D’Angelo che mette i brividi a Tricarico. Al 43′ Loiodice sguscia via in un fazzoletto di campo e punta la porta, Martorel di piede allontana: la migliore pallagol per i padroni di casa giusto al 45′, con la galoppata in campo aperto di Palazzo il quale evita anche un avversario ma (forse stanco) centra in pieno Martorel a salvare lo 0-0.

La ripresa si apre subito a spron battuto: dopo un giro di lancette assolo di Rubino per gli ospiti, la puntata del numero 27 termina larga alla destra di Tricarico. Minuto 49: Mincica crea qualche imbarazzo a Martorel dalla distanza, ne nasce l’angolo che porta al vantaggio gialloblu. Parabola di Achik, spizzata di Palazzo sul primo palo e Allegrini nei pressi dell’altro montante deposita in rete per la prima marcatura stagionale del capitano. Galvanizzato dalla rete, l’Audace innesta ancor più le marce alte: scodellata di Loiodice per Silletti, la capocciata non fa male al portiere biscegliese, il quale si difende bene sui tentativi in rapida successione di Maltese prima e Mincica poi. Appena passata l’ora di gioco, la magia a giro di Loiodice dal limite si stampa sul legno, Palazzo è in precario equilibrio e non riesce nel tap in. Pazienza inserisce Longo e Tascone, per un Cerignola senza punta di ruolo e Mincica ad agire da falso nove: per gli adriatici invece da segnalare solo una sballata punizione di Ligorio. Allegrini col contagiri per Loiodice, cross dalla parte opposta per Achik la cui battuta al volo va fuori. E’ questione di secondi per il raddoppio: errore in costruzione del Bisceglie, ne approfitta Longo che vede respinto il suo tiro, subentra Mincica e stavolta il potente destro dell’ex Casarano fa centro. Il cronometro segna il 71′ e poco dopo i nerazzurrostellati restano in dieci per il doppio giallo estratto ad Urquiza: gli ofantini non smettono di premere e si regalano il tris sfondando ancora sull’out mancino. Il subentrato Russo centra trovando Tascone pronto a mettere in fondo al sacco anticipando anche un compagno di squadra. La formazione di Rufini a quel punto crolla: Muscatiello viene steso in area da Farinola e l’arbitro indica il penalty, Loiodice trasforma e all’82’ la quaterna è servita. Nell’ultimo segmento di gara, da segnalare solo l’intervento di piede di Martorel sull’azione di forza di Muscatiello, poi triplice fischio e gialloblu che festeggiano la terza affermazione casalinga stagionale. Secondo stop di fila per un Bisceglie che ha raccolto due soli punti nelle ultime cinque uscite: la giusta distanza fra i reparti non è stata replicata nel primo tempo e l’espulsione ha complicato ulteriormente le cose.

Il Cerignola sale in graduatoria a quota 13 e si prepara al big match di domenica al “Pinto” in casa della Casertana, confronto fra due delle massime pretendenti al titolo: con un Malcore in più scontata la squalifica e col morale decisamente in rialzo.

AUDACE CERIGNOLA-BISCEGLIE 4-0

Audace Cerignola (4-2-3-1): Tricarico, Vitiello (83′ Basile), Allegrini, Silletti, Dorval (72′ Muscatiello), Maltese, Agnelli (63′ Tascone), Achik (72′ Russo), Mincica, Loiodice, Palazzo (63′ Longo). A disposizione: Brescia, Manzo, Botta, Sirri. Allenatore: Michele Pazienza.

Bisceglie (3-5-2): Martorel, Urquiza, Ligorio (87′ Goffredo), D’Angelo (79′ Farinola), Rubino (72′ La Piana), Carbone (58′ Ferrante), Di Prisco, Barletta (69′ Liso), Izco, Morra, Lorusso. A disposizione: Zinfollino, Leonetti, Tuttisanti, Casella. Allenatore: Danilo Rufini.

Reti: 49′ Allegrini, 71′ Mincica, 77′ Tascone, 82′ Loiodice (rig.).

Ammoniti: Silletti (AC); Di Prisco, Urquiza, Ligorio (B). Espulso: Urquiza (B) al 75′ per doppia ammonizione.

Angoli: 10-1. Fuorigioco: 1-0. Recuperi: 1′ pt, 1′ st.

Arbitro: Olmi Zippilli (Mantova). Assistenti: Gervasoni-Cavalli (Bergamo).