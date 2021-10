Contrastare gli abbandoni promuovendo il centro di raccolta rifiuti in Zona Industriale

Dallo scorso 3 Maggio, Cerignola ha avviato il Centro comunale di raccolta, situato in Zona Industriale alla via Via Vittime del Lavoro, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30. Il Centro Comunale di raccolta è a disposizione delle utenze per conferire i rifiuti di seguito elencati, al di fuori di quelli che vengono esposti con la raccolta differenziata porta a porta.

Obiettivo dell’ente e della società di gestione è quello di rendere tale struttura utilizzata ulteriormente dalla cittadinanza intera. Sensibilizzare dunque il maggior numero di cittadini e sperare che un incremento dei conferimenti al C.C.R. possa trasformarsi in una diminuzione degli abbandoni illeciti.

Presso il Centro Comunale di Raccolta si possono conferire le seguenti tipologie di rifiuti:

1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*; (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18);

2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01);

3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02);

4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03);

5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04);

6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07);

7. imballaggi in materiali tessili (codice CER 150109);

8. imballaggi in materiali misti (codice CER 150106);

9. contenitori T /FC (codice CER 15 0110*);

10. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03);

11. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16);

12. gas in contenitori a pressione diversi di quelli di cui alla voce 16 05 04* (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico), (codice CER 16 05 05);

13. rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01 *, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04);

14. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01);

15. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02);

16. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02);

17. abiti e prodòtti tessiiì (codice CER 20 0110 e 20 0111ì;

18. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21};

19. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23* 20 0i 35* e 20 01 36);

20. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25);

21. detergenti non pericolosi (codice CER 200130);

22. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28);

23. farmaci {codice CER 20 01 32);

24. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601 * 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*);

25. batteiie ec! accumulatori diveisi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34);

26. rifiuti legnosi (20 01 38);

27. rifiuti plastici (codice CER 20 0139);

28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40);

29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01);

30. ingombranti (codice CER 20 03 07);

31. altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (codice CER 200199);

32. residui della pulizia stradale se avviati a recupero (CER 200303) rifiuti urbani non differenziati (CER 200301).