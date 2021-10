Corso di avvicinamento al vino: cinque appuntamenti con “Il Titolo” e Scalo 111

L’associazione culturale “Il Titolo” in collaborazione con “Scalo 111” presenta il primo corso di degustazione e avvicinamento al vino a cura dell’enologo Giuseppe Colopi. Il corso inizierà martedì 16 novembre e terminerà martedì 14 dicembre e avrà luogo a Cerignola in viale Di Vittorio 111 nei locali di “Scalo 111”. Si svolgerà ogni martedì con inizio alle ore 20:00. L’appuntamento settimanale consentirà ai partecipanti di avvicinarsi al mondo del vino e di avere una interlocuzione con l’Enologo Giuseppe Colopi che racconterà la storia, i processi produttivi, le caratteristiche organolettiche ed i difetti del vino.

L’associazione culturale “Il Titolo” ha voluto fortemente la partecipazione di 4 cantine cerignolane e della cooperativa Altereco nel progetto. Infatti ad ogni appuntamento il produttore coinvolto spiegherà ed illustrerà il proprio prodotto e le sue principali caratteristiche. Valorizzare e promuovere le produzioni d’eccellenza del nostro territorio resta una prerogativa imprescindibile per l’associazione che promuove il progetto. La piccola ambizione è stata quella di mettere in rete i produttori per condividere storie ed esperienze. A tal proposito si ringraziano le aziende coinvolte: Michele Biancardi – Cantina e Vigne Daune, Antica Enotria, Contrada Quarto Cantina Mennuni e Manduano Winery. Da ultimo si ringrazia il GAL Tavoliere per la concessione del patrocinio e la preziosa collaborazione nel progetto.