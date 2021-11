Derby contro Melendugno per l’Ares Flv, Pallavolo Cerignola in casa attende l’Amatori Bari

Un altro sabato in campo quasi contemporaneamente per le nostre formazioni di volley: Ares Flv impegnata in trasferta, Pallavolo Cerignola davanti ai propri tifosi. Per la settima giornata del girone F di serie B1, il calendario propone per il sestetto guidato dal duo Sarcinella-Leone il primo derby stagionale in casa della Narconon Melendugno (domani, ore 17.30). Una sfida che appare proibitiva, sia per il valore dell’avversario, sia per il momento non certamente propizio per le rossogialloblu, reduci da cinque sconfitte consecutive, l’ultima delle quali sabato scorso al “Dileo” ad opera di Terrasini. Oltre ad una classifica che si fa sempre più magra, la Flv deve fare i conti anche con un pizzico di sfortuna a causa dell’infortunio ad una mano della centrale Charsline Mantovani, costretta ai box per qualche settimana. I tecnici hanno dovuto adattare nel precedente match come centrale capitan Bellapianta e, per non esser trascinata ancor più nelle sabbie mobili, la formazione ofantina starebbe guardando al mercato di riparazione, in apertura a dicembre. Un campionato impeccabile finora per la neopromossa in terza serie Melendugno: ruolino di marcia di cinque affermazioni e una sola sconfitta per un totale di 14 punti e installazione nel terzetto che insegue la capolista Messina. Il team allenato da Ida Taurisano è sicuramente ben assortito e comprende tra le sue fila l’ex Emanuela Morone, più altre giocatrici di livello quali la veterana laterale Kostadinova e la compagna di reparto Alikaj, la centrale Antignano e la regista Mileno; nell’organico anche Martina Albanese, vecchia conoscenza di entrambi i sodalizi cerignolani. Ad Otranto sarà necessaria una vera impresa per portare a casa un risultato positivo, l’Ares proverà con la sua freschezza a mettere in difficoltà le salentine.

Cerca il riscatto al pala “Dileo” la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, opposta (ore 17) alla City Moda Amatori Bari nel quarto turno del girone A di serie C. La squadra di Michele Valentino ha ceduto 3-0 sabato scorso nel big match di Bisceglie contro la Star Volley, con le padrone di casa più concentrate e determinate nei momenti salienti dei vari set. Una prima sconfitta stagionale che ci può stare nel confronto con un’altra delle candidate al vertice e da cui ripartire con serenità, perché la stagione è ancora alle sue battute iniziali. La City Moda Amatori Bari è reduce dalla prima gioia nel torneo (3-1 alla Just British Adria Academy) ed ha già osservato il turno di riposo: la compagine del capoluogo regionale ha un roster dall’età media improntata alla gioventù ma non per questo da sottovalutare; fra le atlete principali, il capitano e banda Ivona, i posto 3 Cesareo e Francklin, l’opposto Capriati. Le fucsia dovranno far valere la maggiore esperienza e sfruttare il fattore campo, per ripartire di slancio e archiviare in fretta il ko biscegliese. Altomonte e compagne sanno che il confronto non dovrà esser preso sottogamba, con il desiderio di regalare una nuova soddisfazione ai tifosi, come accaduto al debutto interno con Corato.