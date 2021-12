Due derby per Ares Flv e Pallavolo Cerignola, di scena in trasferta nel weekend

In questo fine settimana, entrambe le nostre formazioni di volley giocheranno in trasferta: domani in campo la Pallavolo Cerignola, domenica l’Ares Flv. Nell’ottavo turno del girone F di B1, la squadra allenata dal duo Sarcinella-Leone sarà alle prese con il secondo derby regionale consecutivo, il 5 dicembre (ore 18) a Castellana Grotte. Sabato scorso, in quel di Otranto, le rossogialloblu hanno ceduto nettamente alla Narconon Melendugno (3-0), in una sfida proibitiva che ha confermato ampiamente il pronostico anche in campo. Tuttavia, visti i parziali, si evince come la Flv non sia riuscita nella circostanza almeno ad opporre grinta e tenacia esibite nelle prime uscite stagionali, in cui anche se non si portavano punti a casa restava l’elemento caratteriale. E’ già quasi ad un bivio il torneo delle ofantine, ferme in classifica ai 3 punti conquistati all’esordio a Catania: per non restare impelagate ancor più nelle sabbie mobili, urge tornare a muovere il proprio totalizzatore, anche se il match del PalaGrotte non si annuncia affatto facile. Il team guidato da Ciliberti occupa l’ottava posizione, con 9 punti ed un bilancio di tre vittorie e quattro sconfitte: nel precedente turno è arrivata la prima gioia esterna, in virtù dell’1-3 rifilato alla Desi Palmi. Di buona levatura l’organico delle baresi, le quali hanno fra le giocatrici più importanti l’opposto Liguori, la centrale Vinciguerra e la banda Civardi, mentre ha debuttato con successo in Calabria la giovane (18 anni) palleggiatrice Alberti. Ritrovata in formazione la centrale Mantovani, Bellapianta e compagne sono chiamate ad una prova di orgoglio e determinazione, provando ad ottenere il massimo possibile da un impegno che avrà indubbiamente le sue insidie.

Vuole voltare pagina la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, domani (ore 18.30) nel confronto in casa della Just British Adria Academy Bari, per la giornata numero cinque del girone A di serie C. Le ragazze di Michele Valentino sono reduci dalla seconda battuta d’arresto consecutiva: dopo il ko a Bisceglie, al “Dileo” è stata l’Amatori Volley ad imporsi al tie break. Nonostante una sfida che ha appassionato i tifosi, qualche recriminazione per le fucsia c’è stata eccome: i set appannaggio delle cerignolane sono stati vinti con ampio scarto, qualche amnesia di gioco di troppo ha impedito di chiudere i conti e magari tornare subito al successo. La prossima avversaria ha osservato il turno di riposo una settimana fa, e in tre gare lo score conta una affermazione e due sconfitte: il sestetto di Piero Zambetta contempla elementi di sicuro valore per la categoria, come le sorelle Minervini e le ex del match, ossia le centrali Papagno e Gambardella, la laterale Montenero. La terza piazza attuale è obiettivo assolutamente da migliorare per la Brio Lingerie, desiderosa di riprendere il cammino e tenersi ad una distanza accessibile dalla Dinamo Molfetta e dalla Star Volley, attuale battistrada.