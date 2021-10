È morto di Covid il germanista Luigi Reitani, tra i massimi studiosi di Holderlin

Dal 2015 al 2019 aveva diretto l’Istituto italiano di Cultura di Berlino e da allora viveva nella capitale tedesca con la moglie e le due figlie. Si era laureato in lettere all’Università di Bari con una tesi sullo scrittore austriaco Arthur Schnitzler, e aveva proseguito la sua formazione a Vienna come allievo di Wendelin Schmidt-Dengler. Dal 1991 aveva insegnato a Udine, dove era diventato professore ordinario di letteratura tedesca nel 2005. Visiting professor alle Università di Klagenfurt e Basilea, è stato membro del comitato scientifico del Freies Deutsches Hochstift di Francoforte. Per il contributo dato alla diffusione della cultura austriaca in Italia nel 2010 è stato insignito dell’Ordine al merito della Repubblica austriaca.

La sua attività di traduttore e critico acquista risonanza con la pubblicazione, nel 2001, dell’edizione commentata di Tutte le liriche di Friedrich Hölderlin per i Meridiani Mondadori, lavoro per cui nel 2002 riceve il premio Mondello per la traduzione letteraria, e al quale seguirà nel 2019 un secondo volume dedicato a Prose, teatro, lettere. Ha collaborato come critico letterario con riviste e quotidiani, tra cui il domenicale del Sole 24 Ore. Dal 2013 dirigeva con Annalisa Cosentino la collana di classici centroeuropei “Gli anemoni” (Marsilio). Aveva curato e tradotto opere di autori di lingua tedesca novecenteschi e contemporanei, da Ingerborg Bachmann a Thomas Bernard, da Elfriede Jelinek ad Arthur Schnitzler. (Repubblica)