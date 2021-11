Eduscopio 2021 conferma il valore aggiunto dell’IISS “Pavoncelli”

L’11 novembre è stata presentata la nuova edizione 2021 di Eduscopio della Fondazione Agnelli con i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado per comparare le scuole dell’indirizzo di studio che interessa, sulla base di come queste preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma. Per gli istituti tecnici e professionali l’analisi e il confronto si basa soprattutto su un fondamentale compito formativo: la capacità di preparare gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro.

La fonte principale di informazione è rappresentata dai dati delle Comunicazioni Obbligatorie (COB) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le quali descrivono per ogni lavoratore dipendente i principali eventi che ne caratterizzano la carriera lavorativa. Le COB sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’anno 2008 (circolare No. 8371 del 21 dicembre 2007 del Ministero del Lavoro) che impone l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare gli eventi relativi ad assunzioni, cessazioni, proroghe e trasformazioni di contratti di lavoro dei loro dipendenti.

Per comparare la capacità delle scuole di preparare per l’ingresso nel mondo del lavoro si sono prese in considerazione due tipologie di indicatori di performance. Il primo indicatore è l’indice di occupazione, % di studenti che hanno lavorato per almeno 6 mesi nei due anni successivi al diploma. Il secondo indicatore è l’indice di coerenza, che valuta se il rapporto di lavoro in essere a 2 anni prevede una qualifica in linea con il titolo di studio conseguito (specializzazione dell’indirizzo di studi).

Eduscopio conferma per l’a.s. 2021/22 il valore aggiunto del Pavoncelli, con i suoi indirizzi Agraria, Alberghiero, Abbigliamento, Meccanico, prima scuola in graduatoria nel raggio di 30 km con il 52,04% di indice di occupazione e il 71,88% di indice di coerenza.