Ex Tribunale, Netti (FdI): «Salviamolo dal degrado rendendolo monumento di legalità»

Degrado, insicurezza, rifiuti abbandonati: Fratelli d’Italia accende i riflettori sull’ex tribunale di Via Falcone. «La situazione appare evidente sin dal parcheggio esterno – punta il dito il consigliere comunale Nicola Netti – né migliora all’interno: troppi locali sono vuoti e lasciati alla fatiscenza per inutilizzo. È un peccato, considerando che quella è la sede del Consorzio di igiene ambientale Fg4 e del Giudice di Pace». Dopo il flop del palazzo delle culture trasformato in parco giochi, ora è tempo di restituire dignità all’ex Palazzo di Giustizia: «Lo si renda nuovamente presidio di legalità e sicurezza, col Commissariato di Polizia o con il Comando di Polizia locale», conclude Netti.

