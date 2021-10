Francesco Bonito proclamato ufficialmente nuovo sindaco di Cerignola

Sono le 18.31 di martedì 19 ottobre quando, in Sala Consiliare di Palazzo di Città, il Presidente del Consiglio Elettorale proclama ufficialmente Francesco Bonito nuovo sindaco di Cerignola, in virtù degli 11716 voti ottenuti al turno di ballottaggio (corrispondenti al 53,85% delle preferenze) che gli hanno consentito di avere la meglio sull’avversario Franco Metta.

Dopo il rituale passaggio di consegne, attraverso la fascia tricolore ricevuta per mano del commissario prefettizio Adriana Sabato, il neo primo cittadino non nasconde la commozione: «Assumo questa carica che tanto mi onora. La mia vita è stata piena di momenti importanti – afferma in aula dinanzi ai suoi candidati, ai sostenitori e agli affetti familiari -. Credo però che oggi inizi la mia missione più difficile: servire la mia città, servire i miei concittadini, non tradire la loro fiducia, saper corrispondere alla fiducia che tutti gli elettori che mi hanno votato hanno riposto in me. Ho servito lo Stato con lealtà ed onore, ho servito la Repubblica con lealtà ed onore. Adesso devo servire la città. Sarà un compito bellissimo, al quale mi dedico fin da subito con la certezza e la sicurezza che troverò nella macchina municipale tutte le energie necessarie per corrispondere alle grandi attese della mia città».

Con la tornata elettorale amministrativa del 2021, Cerignola ha testimoniato la volontà di voltare definitivamente pagina ed iniziare a scrivere il primo capitolo di una storia nuova, dopo il buio che ha condotto allo scioglimento per infiltrazioni mafiose ed il conseguente commissariamento. Al nuovo primo cittadino, alla sua giunta ed al nuovo Consiglio Comunale vanno i più sentiti e speranzosi auguri di buon lavoro.

Questo slideshow richiede JavaScript.