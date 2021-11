Fratelli d’Italia Cerignola celebra i caduti di Nassirya e il milite ignoto

Fratelli d’Italia di Cerignola deporrà una corona di fiori in Piazzale dei Caduti di Nassirya, venerdì 12 novembre alle 18. Sarà occasione per celebrare simbolicamente anche il centenario della traslazione del Milite Ignoto, a pochi giorni dal 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Due date, lontane nel tempo ma accomunate dal sacrificio di militari italiani per la Patria. Il 12 novembre 2003 (ore 8.40 in Italia) un camion cisterna fu fatto saltare davanti alla base dei Carabinieri italiani a Nassirya (Iraq): ci furono 28 vittime tra militari e civili, 19 furono le bare rimpatriate avvolte dal Tricolore. Nell’ambito della missione militare “Antica Babilonia”, fino al 2006 continuarono gli attentati terroristici, con un totale di 50 vittime, di cui 25 italiani. Il 18 dicembre 2010 il sindaco Antonio Giannatempo intitolò al quartiere San Gioacchino il Piazzale dei Caduti di Nassiriya, per ricordare il tributo di sangue italiano versato in quella missione di pace in Iraq. Chiederemo infine all’amministrazione comunale di ripristinare la targa toponomastica che ricordava la strage e che risulta ora divelta.

