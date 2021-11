Gaming online: i titoli preferiti dagli italiani nel 2021

Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla fine del 2021, un anno decisamente positivo per il settore del gaming online in Italia. Negli ultimi mesi il comparto ha registrato i propri record sia per giro d’affari generato che per numero di appassionati. Buona parte del merito va ascritto al boom del gaming mobile, diventato in breve tempo la modalità di gioco preferita, e al lavoro degli sviluppatori di software che hanno lanciato sul mercato titoli sempre più evoluti e coinvolgenti. Ma quali sono i giochi preferiti nel nostro Paese? E quali sono quelli più scaricati? È il momento di scoprirlo.

Nel 2021 i casinò online hanno messo insieme numeri decisamente positivi e per le prima volta gli incassi delle sale da gioco virtuali hanno superato quelli del gioco fisico sul territorio italiano. Entrando nello specifico delle discipline da casinò, resistono in vetta alle classifiche dei più popolari grandissimi classici come le slot machine e la roulette, seguiti a ruota dal poker e dal blackjack. Le slot, in particolare, hanno registrato i tassi di crescita maggiore, trainati da comparti grafici e sonori sempre più curati in ogni dettaglio, nuove modalità di gioco arricchite da mini-giochi di abilità e ambientazioni in 3D decisamente immersive.

Come dicevamo in precedenza, oggi sono i titoli mobile i preferiti nel nostro Paese e i numeri dei download sono lì a dimostrarlo. A ottobre 2020 i giochi Android più scaricati erano stati, in ordine, Among Us, Garena Free Fire e Join Clash 3D. E a oltre un anno di distanza sono sempre loro a dominare le classifiche di gradimento. Among Us conta a oggi più di 100 milioni di download in Italia e più di 12 milioni di recensioni sul Play Store.

Garena Free Fire è invece il gioco più scaricato del mese di settembre (oltre due milioni di download). In forte crescita i numeri di The Fresh Heads creato da Lidl, che arriva nel redditizio mondo dei videogiochi per smartphone grazie ai progressi tecnologici effettuati negli ultimi 10 anni. Un gioco semplicissimo e adatto a ogni età che in appena 3 mesi dal lancio è già stato scaricato da moltissime decine di appassionati. Nella categoria dei giochi a pagamento sono invece Minecraft e Monopoly in vetta per numero di download.

Proprio Minecraft e Monopoly dominano anche le classifiche dell’Apple Store mentre tra i giochi gratuiti il primato spetta a Asphalt 9 Legends, titolo dedicato alle competizioni automobilistiche. Dietro Asphalt troviamo due best seller come l’intramontabile Angry Birds e 1010, puzzle liberamente ispirato al classicissimo Tetris.

Chiudiamo la nostra rassegna dei giochi preferiti in Italia con i dati dei giochi per console e pc relativi a ottobre 2021. Domina, come da pronostico, FIFA 22, titolo calcistico di Electronic Arts in testa alle graduatorie di vendita sia per PS4 che per PS5. Sul terzo gradino del podio troviamo Metroid Dread, seguito da Far Cry 6.

Classifiche che non cambiano anche per quanto riguarda Xbox e Switch dove compaiono ai primi posti anche GTA Ve la versione per Xbox Series X/S di Far Cry 6. La top 10 dei più venduti del mese si conclude poi con Alan Wake Remastered, in versione PS5.

Una classifica ufficiale che potrebbe però subire stravolgimenti non appena Nintendo fornirà i numeri sulle copie digitali vendute di Metroid Dread. Al momento il gioco si trova sul terzo gradino del podio considerando solo quelle fisiche. Ciò significa che la sua posizione potrebbe essere anche più elevata. Nessun titolo per pc, infine, è riuscito a entrare nella top 10 per quanto riguarda i volumi di vendita.

Statistiche di crescita incredibili in cui ancora non vengono considerati i numeri relativi al cloud gaming. Piattaforme come GeForce Now, Google Stadia e Xbox Cloud Gaming stanno iniziando a riscuotere consensi anche nel nostro Paese e arricchiscono i propri cataloghi giorno per giorno. Mancano ancora i dati ufficiali dei titoli più giocati ma potrebbero presto arrivare e stravolgere completamente l’intero assetto del mercato.