Giornata mondiale della Solidarietà, il Lions Club Cerignola ha donato 150 pasti

Il 19 dicembre il Lions Club Cerignola Host ha distribuito ben 150 pasti in occasione della Giornata Mondiale della Solidarietà, con il service “Aggiungi un posto a tavola”, oltre a numerose derrate alimentari. E’ doveroso ringraziare chi lo ha reso possibile con le donazioni (con sponsor tra i nostri soci e persone ed aziende esterne) e con la partecipazione attiva dei nostri soci. Un grazie anche alla Parrocchia Cristo Re, nella persona di Don Fabio e dei volontari parrocchiani, ed alla Diocesi Cerignola-Ascoli Satriano, per il tramite della Caritas. Ma soprattutto un gigantesco grazie al supermercato Famila, in particolar modo al Direttore che ha mostrato la sua disponibilità sin dall’inizio del progetto, coinvolgendo la Proprietà, e i ragazzi dipendenti del Famila addetti alla preparazione dei pasti che hanno donato il loro tempo di lavoro straordinario senza alcuna retribuzione!!!

Vedere tante famiglie, ma anche persone sole, in fila ed in attesa di un pasto è stata un’esperienza toccante. Sentire i loro ringraziamenti è stato il migliore riconoscimento. C’è stato pure chi, dopo la consumazione del pasto è tornato a ringraziare riconoscendo pure la bontà del pasto. Con l’augurio e la speranza di tornare a ripetere questa esperienza ancora una volta! I Lions, We serve!

