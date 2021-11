Giunta Bonito, all’ambiente potrebbe esserci Vasciaveo

Prende forma giorno dopo giorno la squadra che affiancherà Francesco Bonito alla guida della città. Alcune figure paiono ampiamente individuate. Si tratta dei quattro assessori donna, le ex-consigliere Maria Dibisceglia e Teresa Cicolella, più Olga Speranza (M5S) e Rossella Bruno. Alcune di loro sono già a lavoro a Palazzo di Città prima ancora dell’ufficializzazione.

Non ci sarà a quanto pare Pippo Liscio nella lista degli assessori. L’ispiratore della lista “Con” è stato il primo nome circolato per ricoprire i ruoli di assessore ai lavori pubblici prima e all’ambiente dopo. Accantonata l’opzione è venuto fuori invece un altro nome che ha interessato, in altro ruolo, la scena politica cerignolana degli ultimi anni. All’ambiente, in quota “Con”, potrebbe esserci Francesco Vasciaveo, già numero uno di SIA, con una notevole esperienza sul fronte rifiuti. Funzionario dell’azienda, amministrazione unico negli anni di Giannatempo sindaco e negli ultimi meni di vita della SIA (con Metta). Probabile ma non certo. Le riserve ci sarebbero, innanzitutto da parte del diretto interessato, e sarebbe dunque già pronto il piano B. Resta l’incognita sul nome che Senso Civico potrà proporre, alternativo a quello del “forestiero” Luigi Giorgione, e sul ruolo del gruppo di Tommaso Sgarro.