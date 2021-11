Grande successo per il primo open internazionale “Città di Cerignola” di scacchi

E’ stato un vero successo il primo festival scacchistico dedicato alla nostra città organizzato dalla ASD Cerignola scacchi. Ben 64 i partecipanti provenienti da tutta la Puglia come anche dalle province di Potenza, Caserta, Benevento, Salerno, Napoli. Presenti il campione regionale Savino Lattanzio, il maestro internazionale filippino Virgilio Vuelban, il maestro FIDE lettone Sergej Gromovs, il maestro internazionale Gregory Seletsky, il neo campione italiano under 10 Mattia Murra, la pluricampionessa italiana e maestro FIDE Maria Grazia Derosa e per concludere il Maestro internazionale, campione italiano rapid e prossimo finalista alle finali dei campionati italiani assoluti Artem Gilevych. La sala Barone di Villa Torre Quarto e l’ospitalità della famiglia Cirillo ha impreziosito ancor di più l’evento.

Il torneo principale con una media elo di 2151 punti è stato vinto dal maestro Gromovs che con 4 punti vince per spareggio tecnico su Gilevych e Seletsky, rispettivamente secondo e terzo. Buona la prestazione del candidato maestro cerignolano Ciavarra Luigi che conclude con 4 patte e una sola sconfitta subita con il maestro internazionale Gilevych, piazzandosi all’ottavo posto in un torneo che lo vedeva partire undicesimo come forza gioco. Nel torneo B il vincitore è Adinolfi Enrico che vince tutti e 5 gli incontri. Seconda piazza per Mileo Pierpaolo di Potenza. Terzo gradino del podio per il candidato maestro Savino Di Lascio. Da segnalare il 5 posto assoluto per il giovane altamurano Calia Carlo. I nostri Saracino Davide, Pelyushenko, Balzano e Carretta non raggiungono buoni risultati in questo torneo nonostante le loro ottime qualità. Il torneo C viene vinto dal giovanissimo Sorbo Stefano, reduce dall’avventura ai campionati giovani assoluti. Stefano vince con 4/5 avendo un migliore spareggio tecnico rispetto a Mazzeo Francesco e De Lorenzis Raffaella, rispettivamente secondo e terzo della classifica finale. Da segnalare le ottime prestazioni dei Cerignolani Lodia Gabriele e Gruosso Pasquale che si piazzano al quarto e quinto posto. Buona prova pure per gli altri di Cerignola, Borrelli Vincenzo e Scarano Antonio.

Anche gli accompagnatori hanno gradito la location e l’intera organizzazione. Alla Proloco Cerignola è stata affidata l’accoglienza e il supporto logistico e grazie alla sua presidente Maria Vasciaveo, non si sono annoiati e hanno potuto visitare la nostra città apprezzando le varie bellezze che ci circondano. Alla premiazione sono intervenuti la dott.ssa Rita Deligio responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Cerignola, Tommaso Sgarro e Luigi De Palma in rappresentanza degli sponsor. Tutti hanno elogiato la splendida manifestazione che, oltre a portare nella nostra città campioni del mondo scacchistico, ha portato nello stesso tempo numerosi turisti che per tre giorni hanno soggiornato nelle varie strutture ricettive del nostro comune. Strutture che prontamente hanno collaborato creando delle convenzioni particolari per tutti. Segnaliamo anche la presenza del delegato provinciale Vincenzo Rubillo e del comitato scacchistico regionale pugliese, nelle persone di Marika Chirulli e Giuseppe Rinaldi che hanno presentato e annunciato la partenza della scuola regionale di scacchi. Il nostro grazie va a tutti i partecipanti, accompagnatori, agli arbitri, al Crp, allo staff della sala ricevimenti Villa torre Quarto e ovviamente a tutti gli sponsor che hanno creduto in noi. Famila, Ecodaunia, Ferramenta Fortarezza, De palma Assicurazioni, Cantine Elena Fucci, Swamm vestire in sicurezza.