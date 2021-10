I nomi dei (possibili) assessori. Bonito vuole una maggioranza ampia

Telefonate e incontri in questo post ballottaggio per definire la prossima giunta comunale. Sul piatto, oltre gli incarichi, c’è il riscatto di Cerignola dopo lo scioglimento del consiglio e il commissariamento per infiltrazioni mafiose. Questo il passaggio che il nuovo Sindaco Francesco Bonito sta ricordando a tutte le formazioni politiche, concentrate più sulle richieste che sul fine ultimo della partita.

Lo schema proposto è sembrato chiaro fin da subito: 7 assessori più la presidenza del consiglio. Di fatto 8 incarichi per offrire rappresentanza alle cinque liste dell’originaria coalizione dell’ex-onorevole, più il gruppo di Tommaso Sgarro (in maggioranza). Dunque due incarichi al Pd (vice Sindaco incluso), uno a Bonito il Sindaco, uno alla lista Con, uno a Senso Civico e uno al Movimento Cinque Stelle. I rimanenti due al gruppo di Sgarro. Ovviamente, in questa fase un po’ tutti giocano ad alzare la posta.

I NOMI (POSSIBILI) SUL TAVOLO

Il Partito Democratico avrebbe aggiunto sul piatto della bilancia anche la presidenza del consiglio, oltre i due assessori (di cui uno vice Sindaco), seppure la questione pare discutibile e risolvibile. I nomi più probabili sono Maria Dibisceglia e Teresa Cicolella, ma non solo. Alla guida dell’assise in aula Divittorio ambirebbe la segretaria dem Sabina Ditommaso. La lista Con prenderebbe la delega ai Lavori Pubblici e punterebbe sul nome di Pippo Liscio, seppure questa delega, sommata con l’edilizia privata, potrebbe approdare alla corte del Pd o di Sgarro. In quota Senso Civico ci sarebbe uno tra Domenico Bellapianta e Gerardo Valentino, sempre che non si decida all’ultimo di pescare fuori. A rappresentare la lista del sindaco (e dunque Articolo 1) potrebbe finirci Matteo Conversano, con delega alle Politiche Giovanili e Sport. Ma proprio le Politiche Giovanili, in tandem con la Cultura, potrebbero andare ad una giovane esponente del mondo culturale e scolastico cerignolano (quota Pd, ndr). Per i pentastellati sarebbe in pole Vincenzo Sforza, più suffragato della lista, ma il sogno, anche per i grillini, è la presidenza del consiglio.

L’ALLARGAMENTO: DUE “INCARICHI” AL GRUPPO DI SGARRO

Per quel che riguarda il capitolo Sgarro l’ex-candidato Sindaco non avrebbe chiesto nulla, né poltrone né ingresso in maggioranza. Le interlocuzioni post ballottaggio hanno però dipinto un più che probabile approdo in maggioranza. Francesco Bonito – che ha dichiarato a più riprese la volontà di avere il professore in maggioranza – cederebbe due assessori agli “sgarriani” oppure un assessore e la presidenza del consiglio, quest’ultima probabilmente a Marcello Moccia, consigliere d’esperienza. Per gli assessorati i nomi più caldi sarebbero invece, oltre a Tommaso Sgarro, quelli di altri ex-consiglieri vicini al docente: welfare, urbanistica e cultura le deleghe tra cui si sceglierà.

LA SCELTA ENTRO QUESTA SETTIMANA

Dinamiche classiche quelle di queste ore, con Francesco Bonito che quasi certamente farà le proprie scelte entro la fine della settimana. Più che alzare la posta è tempo di trovare in fretta la quadra e partire. In caldo (tra le prime operazioni) c’è il cambio al vertice della Polizia Municipale, il cambio di alcuni Dirigenti e lo spostamento di altri, oltre alla riorganizzazione totale degli uffici a Palazzo di Città.