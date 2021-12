Il Roma di Cerignola riporta a teatro dopo due anni Alessandro Quarta

Dopo due anni di stop, il violinista rock Alessandro Quarta torna a suonare in un teatro italiano e ricomincia dal ‘Roma’ di Cerignola, domenica 5 dicembre alle 21.00, con il concerto ‘No Limits’. “Quello di Cerignola sarà il primo teatro italiano nel quale tornerò a suonare dopo due anni di assenza – dichiara Alessandro Quarta in un video inviato al teatro Roma– e la sensazione è davvero stupenda. Noi musicisti abbiamo bisogno dei teatri e del calore del nostro pubblico”.

Accompagnato sul palco dal pianista Giuseppe Magagnino, Alessandro Quarta in No Limits non ha paura di sperimentare nuove sonorità, riuscendo addirittura a condurre un viaggio armonico e divertente partendo dalla musica classica, fondamento della sua formazione artistica, per toccare universi musicali apparentemente distanti come jazz, soul, pop, canzone d’autore italiana e francese, bossanova e musica latina. Creativo e dalla personalità vulcanica, Quarta vanta collaborazioni con Roberto Bolle, Il volo, Lenny Kravitz, Carlos Santana, Celine Dion, Robin Williams, Joe Cocker, Lisa Minnelli e ancora Dee De Bridgewater e Toquinho. Apprezzato in tutto il mondo anche il suo progetto dedicato ad Astor Piazzolla, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, e per il quale è stato candidato al Grammy Award.

Per tutte le info su biglietti e servizi: 338 2511672 – 0885 327570

Costo biglietto:

Intero: €35,00

Over 65 e Forze dell’Ordine: €32,00

Under 25: €27,00