Il volto rosa della giunta Bonito: ci saranno quattro donne

Parità di genere all’interno della giunta guidata da Francesco Bonito. Come promesso il primo cittadino offrirà la metà delle deleghe al gentil sesso. Dalle prime indiscrezioni (manca l’ufficialità sui nomi) il Pd sarà rappresentato da Teresa Cicolella e Maria Dibisceglia, che sarà anche il vice Sindaco. Anche per il Movimento 5 Stelle la scelta dovrebbe cadere su una donna, Olga Speranza. Così come per la cultura: a guidare il ramo si vocifera, sempre con più insistenza, che sarà Rossella Bruno, ideatrice e promotrice della Fiera del Libro, da oltre un decennio impegnata sul fronte culturale.

Quattro donne e il resto uomini: questo pare l’organigramma. Proprio i nomi maschili restano più incerti rispetto alle scelte femminili, seppure il quadro sarebbe pressoché chiaro. Mancherebbe solo l’ufficialità che potrebbe arrivare tra poche ore.