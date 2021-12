In-Superabile all’IISS Pavoncelli di Cerignola

L’11 dicembre alle ore 16.00 evento conclusivo del progetto “SuperAbile”, finanziato per 15.000 euro dalla Regione Puglia nel Programma di interventi per promuovere la qualificazione dell’offerta formativa nelle scuole pugliesi, previsti dalla Legge regionale n.31/2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”.

Dopo l’introduzione del Dirigente scolastico, Pio Mirra, sulle ragioni del progetto, i saluti del ViceSindaco Maria Dibisceglia e dell’Assessore alla cultura del Comune di Cerignola, Rossella Bruno, che hanno espresso, a nome dell’Amministrazione comunale, l’attenzione verso una scuola storica che si identifica con il territorio. Ampio spazio è stato dedicato a Sebastiano Leo, Assessore Politiche del Lavoro e Formazione professionale Regione Puglia. L’Assessore regionale ha sottolineato il ruolo fondamentale della formazione professionale come strumento principale di politica attiva del lavoro e misura di lotta per l’allarmante fenomeno della dispersione scolastica. Ricco di spunti e riflessioni è stato il successivo intervento di Silvia Pellegrini, Direttore Dipartimento Politiche del lavoro e Formazione professionale Regione Puglia, che ha rimarcato la funzione della Regione Puglia nel settore di riferimento.

Il progetto di carattere laboratoriale “A scuola di cucina” si è svolto in orario pomeridiano per 72 ore di attività pratico-professionali, che ha permesso ai ragazzi di esprimere la propria creatività, di potenziare la consapevolezza di sé, l’autostima e l’autodeterminazione per garantire, dice Pio Mirra, non solo il “Dopo di noi” agli alunni speciali, ma impegnarsi nel progettare azioni ed interventi “Durante di noi”. Si tratta di un cambiamento di paradigma in linea con le tendenze evolutive nel settore dei servizi alla persona, che trova compimento in iniziative come “SuperAbile”, finalizzato alla realizzazione di azioni finalizzate al contrasto delle diseguaglianze socio-culturali e territoriali.

Scuole e Regione insieme, perché oggi l’erogazione dei servizi a favore delle persone fragili deve progressivamente privilegiare misure e azioni volte a favorire la “deistituzionalizzazione” degli interventi, attraverso la realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente per l’accesso all’istruzione e contrasto ai nuovi analfabetismi. “Un grazie – conclude Mirra – all’Assessore Sebastiano Leo per aver messo in pratica politiche di intervento regionali per innalzare le capacità di apprendimento degli studenti, attraverso la diffusione di occasioni culturali ed educative tra gli studenti, atte a favorire l’acquisizione di competenze sociali, relazionali e personali, accompagnando il processo di crescita dei nostri ragazzi”. L’evento si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione e la degustazione di dolci e salate prelibatezze preparate e servite dagli in-superabili studenti del Pavoncelli.