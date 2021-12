Investire in Borsa: i consigli per i meno esperti

L’acquisto di prodotti finanziari rientra tra le più comuni forme di investimento. Una volta gli investimenti in Borsa riguardavano unicamente persone adulte, di una certa età, ora, invece, grazie agli strumenti di trading online persino i più giovani possono investire i loro risparmi in borsa. Ed è attraverso le piattaforme di trading online, sicure e accessibili a tutti, che si riesce a trarre un maggior guadagno anche da un piccolissimo investimento. Il focus di questo articolo è quello di fornire qualche consiglio a chi intende investire in Borsa, in sicurezza e con tranquillità, senza incorrere in spiacevoli sorprese.

Le piattaforme di trading online

In passato l’unico metodo possibile per investire in Borsa i propri risparmi era quello dell’affidamento dei propri denari a un funzionario di una banca o a un promotore finanziario. La consegna materiale delle somme da investire, ad una terza persona, comportava, quindi, la perdita totale del controllo, da parte dell’investitore. Oggi, grazie alle piattaforme di trading online non è più così. Con la nascita di mercati finanziari online è possibile investire i propri risparmi su prodotti finanziari sicuri e, se si adottano poche e semplici precauzioni, il guadagno sarà garantito. Con il trading online, l’attività che una volta veniva posta in essere esclusivamente dai promotori finanziari e dalle banche, può essere svolta da chiunque, anche da chi non ha esperienza o non ha eseguito studi in ambito economico – finanziario. Ora tutti possono acquistare e rivendere prodotti finanziari, a scopo di lucro, traendo guadagni di ogni entità, rapportati al grado di applicazione e di comprensione che l’utente ripone sulla piattaforma prescelta. Per poter svolgere l’attività di trader online, alcune piattaforme di trading online mettono a disposizione dei propri utenti meno esperti delle guide e dei tutorial che insegnino loro come investire sul web in modo sicuro. Inoltre, alcune piattaforme dispongono di funzioni demo che permettono ai neofiti di avere un loro conto e sperimentare gli investimenti ripercorrendo alcune attività già poste in essere da trader esperti. La funzione del copy trader diviene, pertanto, estremamente funzionale per chi non ha mai investito su tali piattaforme, consentendo loro di poter comprendere gradualmente tutte le strategie di investimento che portino all’ottenimento dei guadagni sperati.

Come investire con il trading online

L’attività di trading online presuppone l’iscrizione al sito internet di almeno una piattaforma a ciò dedicata. Sul web sono presenti un numero smisurato di tali piattaforme ed è per questo che si rende necessaria un’attenta analisi, che possa garantire un investimento sicuro e durevole. Fra quelle maggiormente utilizzate, indicata come più sicura e redditizia, vi rientra Plus500, piattaforma di trading intuitiva per CFD, piuttosto affermata nei mercati finanziari. Attraverso questo broker online, regolamentato e sicuro, è possibile operare con i contract for difference, su migliaia di asset differenti, oltre a poter investire su diversi titoli e indici azionari, proprio come avviene quando si investono dei risparmi con l’aiuto del promotore finanziario della propria banca. Plus500 attraverso i CFD, contratti per differenza (prodotti finanziari derivati il cui valore è rapportato a quello di un asset specifico), permette di acquistare e rivendere azioni, indici, materie prime, coppie di valute (Forex), criptovalute e ETF. Con la piattaforma Plus500 diventare trader attraverso gli investimenti dei propri risparmi sulla borsa online sarà semplicissimo, questo grazie alla presenza di professionisti del mestiere che guidano, nella scelta dei vari prodotti finanziari, anche gli utenti meno esperti. Gli utenti che non usano abitualmente internet, sono portati a pensare che l’attività di trader non sia altro che l’inserimento meccanico di dati sul web, ma non è esattamente così. Su questa piattaforma, affidabile e sicura al 100%, è possibile acquistare i prodotti finanziari prescelti anche mediante un deposito di soli 100 euro. L’utilizzo di Plus500 è suggerito per coloro che possiedono un grado di conoscenza del trading online avanzato; mentre per i principianti viene messa disposizione una guida gratuita che consente di apprendere, in maniera elementare, tutte le procedure, le quali, passo dopo passo, condurranno gli utenti meno esperti ad un utilizzo più completo e più avanzato della piattaforma Plus 500.