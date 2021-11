La “Bambinella” e la tradizione dei “cucoli fritti”

Oggi l’odore di fritto avvolgerà la città di Cerignola. Una tradizione localmente connotata quella della festa della “Bambinella”(Bambnell in dialetto, ndr), momento nel quale, secondo festività cristiana, vi è la Presentazione della Beata Vergine Maria. Una festività sentita a Cerignola, alimentata anche da modi di dire e detti antichi; uno di questi recita, “chi Nat’l vol durè, dalla Bambnell o’ccumnzè”.

Inizia tutto di qui, dal 21 di novembre, che apre di fatto alle festività natalizie. E si da il “la” con il tradizionale e conviviale rito gastronomico dei “Coc’l frett”, pezzi di impasto lievitato fritti in olio bollente; si preparano sia “vuoti”, accompagnati magari dal “sartascinello” (sughetto di pomodorini saltati in padella), che farciti in diversi modi, “tipo panzerotti”. Un rituale, quello della “bambinella” che differenzia Cerignola e la rende in zona l’unica città nella quale è viva questa tradizione. Un momento per stare insieme e riunire le famiglie. Quest’anno cade di domenica, motivo in più per organizzare vere e proprie tavolate di famiglia.

LA RICETTA (dell’impasto) Ingredienti: 400g di Farina “0”, 100g di Semola rimacinata, 300 grammi di acqua a temperatura ambiente, 5g di lievito di birra fresco, 5g di miele, 10 g di sale fino.

Versare in una ciotola Farina e Semola e miscelarle a secco. Sbriciolare all’interno il lievito di birra fresco. A questo punto aggiungere il miele. Versare metà acqua e iniziare a lavorare l’impasto con un tarocco. Quando comincia a formarsi l’impasto aggiungere il sale e successivamente l’acqua rimanente. Quando l’impasto comincia a prender forma è necessario passarlo su un piano di lavoro per chiuderlo. Lasciar lievitare l’impasto in un recipiente coperto e lontano da correnti d’aria per circa due ore. Successivamente passare l’impasto nuovamente sul piano di lavoro e preparare i “cucoli”. Per quelli farciti – a piacimento – bisogna realizzare palline di impasto da 80g circa; quelli vuoti possono avere qualsiasi dimensione o forma (è fondamentale che abbiano uno spessore di circa 5-8mm). A questo punto è tempo di friggere e gustare questa bontà.