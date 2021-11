La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola travolge anche Corato (3-0)

Vince e convince la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, nella prima davanti al proprio pubblico, ha la meglio sulla formazione ospite della Polis Volley Corato con un netto 3-0. Una gara sempre ben gestita dalle pantere di mister Michele Valentino, brave a non sottovalutare l’avversario e a partire col giusto approccio in una gara che nascondeva alcune insidie. I parziali raccontano di una gara mai in discussione e con Cerignola concentrata al massimo in difesa, tanto da chiudere la pratica Polis in poco più di un’ora di gioco per regalarsi la meritata seconda vittoria in campionato e il primato a quota 6 punti. Una serata da incorniciare, soprattutto per il ritorno del pubblico al PalaDileo che ha incitato e applaudito per tutta la gara Altomonte e compagne. Adesso testa a martedì, alla ripresa degli allenamenti, per preparare la gara di sabato sera a Bisceglie contro la Star Volley, una delle squadre accreditate al salto di categoria.

Condividi questo articolo: