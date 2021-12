“La Capitanata Napoleonica”, presentazione del volume l’11 dicembre a Cerignola

Avrà luogo sabato 11 dicembre alle 18.00, presso la Sala Mostre “Servo di Dio Mons. Antonio Palladino” in corso Aldo Moro n. 89 a Cerignola, la presentazione del volume «La Capitanata Napoleonica – Istituzioni e ceti dirigenti dalle università alle municipalità, ai comuni» di Roberta Sassano. Docente di Lettere dell’Istituto “Altamura – Da Vinci” di Foggia e docente di Ricerca in Storia Moderna, Sassano illustrerà la sua pubblicazione in un incontro durante il quale forniranno il proprio contributo il prof. Saverio Russo, Ordinario di Storia Moderna all’Università di Foggia, il dott. Mario Freda, presidente della sezione di Foggia della Società di Storia patria per la Puglia e il prof. Matteo Stuppiello, presidente dell’Archeoclub di Cerignola. L’autrice rivolge inoltre «un sentito ringraziamento all’Assessora alla Cultura del Comune di Cerignola, prof.ssa Rossella Bruno, per la sua partecipazione all’iniziativa e per il patrocinio comunale e al prof. Aldo Ligustro per quello della Fondazione Monti Uniti». L’ingresso in sala sarà consentito solo in possesso di GreenPass e sarà contingentato. Sono inoltre richiesti uso delle mascherine e distanziamento. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook “La Capitanata Napoleonica”.

