La centrale Angelica Andreula nuovo innesto della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD arl comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Angelica Andreula. La centrale nativa di Barletta, classe 2000, va a rinfoltire ulteriormente l’organico della compagine fucsia allenata da Michele Valentino per la stagione 2021-2022. Cresciuta nell’ASD Volley Barletta, fa il suo esordio a 15 anni in Serie C. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Foggia Volley, sempre in Serie C, dove ha mostrato una crescita costante all’interno del team rossonero.

«Sono felice di far parte di questa squadra – dichiara la nuova centrale fucsia – ambiziosa. Sarà sicuramente un’esperienza di grande crescita per me. Non vedo l’ora di iniziare il campionato».