La Cooperativa ‘L’Abbraccio’, grazie alla Chiesa Valdese, rinnova il proprio progetto

La Cooperativa Sociale ‘L’Abbraccio’ di Cerignola, operando presso il Centro diurno “AGAPE” situato in via Anagni, è ormai da anni, sempre con più vigore, punto di riferimento a sostegno delle persone fragili e con disabilità, in un arco di età che va dai 6 ai 65 anni, e delle loro famiglie. Anche quest’anno la Cooperativa, nata nel 2013, si distingue nell’ambito del sociale per aver attivato il progetto integrato di logopedia, musicoterapia e psicomotricità. È un progetto che vuole aprire le braccia e coinvolgere gli utenti del territorio di Cerignola, portatori di disabilità psicomotorie. Le attività del laboratorio integrato danno accesso ad un’offerta permanente che è possibile ripetere ogni anno grazie al finanziamento proveniente dall’8×1000 della Tavola Valdese (l’organo che rappresenta ufficialmente le chiese metodiste e valdesi nei rapporti con lo Stato e con le organizzazioni ecumeniche, ndr).

Il progetto, sin dai primi anni, è stato pensato e studiato per offrire un valido supporto sociale, educativo e riabilitativo per molte famiglie della comunità di Cerignola che hanno difficoltà economiche o che non hanno la possibilità di accedere presto ai servizi riabilitativi ASL, a causa delle lunghissime liste di attesa. Quest’anno ha preso il via il 18 ottobre e andrà avanti fino a fine giugno 2022. La Cooperativa L’Abbraccio e la Chiesa Valdese, con i finanziamenti dei progetti sociali a cui dà accesso attraverso la Tavola Valdese, rinnovano con convinzione la loro proficua sinergia i cui benefici sono al servizio del territorio.