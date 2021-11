La Pallavolo Cerignola spadroneggia a Potenza al debutto nel torneo di serie C

Parte con una vittoria in quel di Potenza la stagione della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di mister Michele Valentino che, in casa della compagine lucana, passa per 0-3 senza particolari patemi e trova i primi tre punti del proprio campionato. A rendere la gara meno pericolosa per le pantere cerignolane anche la situazione di emergenza in casa Potenza, che ha schierato una rosa giovanissima che, nonostante tutto, si è ben mossa contro le più quotate fucsia.

Occasione propizia per il collettivo cerignolano per registrare schemi e trovare pian piano la quadra in una stagione che sarà dura e con avversari sempre pronti a rendere la vita difficile al sestetto del presidente Russo. Buoni segnali anche dalle più giovani in casa Cerignola che, ad eccezion fatta di Stelluto, ancora ai box per un lieve fastidio alla caviglia, hanno ben figurato nel match giocatosi alla ‘Caizzo’ di Potenza. Dunque, primo ostacolo superato e primi tre punti in saccoccia per la Pallavolo Cerignola, che da martedì inizierà a preparare l’esordio casalingo in campionato, sabato 13 novembre, contro la Polis Volley Corato.