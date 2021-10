La solidarietà della direzione dell’Asl Fg sulla nuova aggressione in pronto soccorso a Cerignola

Il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla esprime solidarietà, a nome di tutta l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, agli operatori sanitari aggrediti nel Pronto Soccorso dell’Ospedale “Tatarella” di Cerignola. Autore dell’aggressione, verbale e fisica, un uomo giunto al Pronto Soccorso in codice verde. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo è stato preso in carico nell’arco di trenta minuti dal suo arrivo in Pronto Soccorso, sottoposto ad esami di laboratorio e di diagnostica per immagine al termine dei quali è stato dimesso. Non ritenendo però sufficiente l’assistenza ricevuta, l’uomo ha improvvisamente aggredito il sanitario che lo aveva assistito. In soccorso del medico sono sopraggiunti gli altri operatori. L’aggressione ha innescato anche la reazione del figlio di un altro paziente che ha creato ulteriore trambusto in sala d’attesa. Sul posto sono intervenuti carabinieri e agenti della polizia di stato. Il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla è stato immediatamente informato dell’accaduto ed ha contattato direttamente i sanitari per sincerarsi del loro stato di salute.

