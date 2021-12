“Letture sotto l’albero” con OltreBabele: ospite anche Luca Bianchini

Una rassegna ricca di appuntamenti quella organizzata dall’associazione di promozione sociale OltreBabele, che coprirà l’intero periodo natalizio fino all’Epifania: “Letture sotto l’albero”, un ciclo di incontri per tutte le fasce di età, tra letture animate e laboratori creativi per i più piccoli e appuntamenti tematici aperti a tutti. Un’occasione per ritrovarsi e per conoscere e approfondire tradizioni e usanze del Natale, partendo dal territorio fino ad arrivare ad altre culture.

Il programma vede anche il gradito ritorno dell’autore Luca Bianchini, già ospite dell’XI edizione della “Fiera del Libro-Cerignola” organizzata dalla stessa OltreBabele. Quello con lo scrittore torinese, autore di best-seller come “Io che amo solo te” e “La cena di Natale” (da cui fu tratto l’omonimo film), conduttore radiofonico e protagonista dei più noti salotti televisivi, sarà un brioso percorso nelle tradizioni natalizie pugliesi attraverso i suoi romanzi. L’incontro è previsto domenica 19 dicembre alle ore 19:00; il luogo sarà reso noto nei prossimi giorni sui canali social dell’associazione. La rassegna vede il sostegno del Comune di Cerignola e una fitta rete di collaborazioni: la Parrocchia di San Francesco d’Assisi (Chiesa Madre), la Parrocchia della Beata Vergine Maria del Buon Consiglio e il Centro Educativo “Diorama” che ospiteranno alcuni degli appuntamenti, e diverse realtà e professionalità che supporteranno le attività, Associazione “Casa Di Vittorio”, Cooperativa “Charlie fa Surf”, Libreria “L’albero dei fichi”, Pinuccio Cormio.

Di seguito il programma completo:

8 dicembre 2021 ore 17:30-19:00

“Tradizioni natalizie cerignolane”.

Letture e laboratori creativi.

Presso i locali della Parrocchia di San Francesco d’Assisi (Chiesa Madre).

13 dicembre 2021 ore 17:30-19:00

“Segnalibri di Natale”.

Laboratorio creativo-manuale.

In collaborazione con Pinuccio Cormio.

Presso i locali della Parrocchia di San Francesco d’Assisi (Chiesa Madre).

19 dicembre 2021 ore 19:00

“Il Natale in Puglia”.

Incontro con Luca Bianchini. Un viaggio tra tradizioni e costumi del Natale pugliese, attraverso i romanzi dell’autore (il luogo sarà comunicato nei prossimi giorni sulla pagina Facebook “OltreBabele-Cerignola”).

24 dicembre 2021 ore 11:00

“La dignità di un uomo: la lezione di Giuseppe Di Vittorio”.

Reading della famosa lettera di Di Vittorio a Preziuso risalente al 24 dicembre 1920, con la collaborazione del Teatro della Polvere.

In collaborazione con Associazione “Casa Di Vittorio”.

Presso Via Casillo, 7.

27 dicembre 2021 17:30-19:00

“Le più belle storie di Natale”.

Letture animate e attività laboratoriali.

Presso i locali della Parrocchia della Beata Vergine Maria del Buon Consiglio.

28 dicembre 2021 17:30-19:00

“Un Natale di libri”.

Laboratori creativi e letture di poesie ed estratti sul Natale, a partire da Gianni Rodari.

In collaborazione con la cooperativa “Charlie fa surf”.

Presso il Centro Sociale “Diorama”.

2 gennaio 2021 17:00-18:30

“La magia del Kamishibai”.

Conoscere storie attraverso il “teatro di carta” giapponese.

In collaborazione con libreria “L’Albero dei Fichi”.

Presso Via Pavoncelli, 77.

6 gennaio 2021 17:00-18:30

“Viva viva la Befana!”

Racconti attorno al braciere.

In collaborazione con libreria “L’Albero dei Fichi”.

Presso Via Pavoncelli, 77.

Eventi gratuiti. Info: oltrebabelecerignola@gmail.com