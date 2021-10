Netta sconfitta per l’Ares Flv Cerignola ad Arzano (3-0)

Seconda sconfitta consecutiva per l’Ares Flv Cerignola, nel girone F di serie B1: ad Arzano, la Luvo Barattoli si impone 3-0 (25-17; 25-20; 25-15 i parziali). Coach Sarcinella conferma il 6+1 iniziale, composto da: Micheletti in regia e Luzzi opposto; Bellapianta e Fanizzi laterali; Mantovani e Mansi centrali, più Galuppi libero. Piscopo invece si affida alla diagonale Michelini-Palmese; De Siano e Aquino di banda; Suero e Passante sottorete e Piscopo in difesa. La prima fuga è delle padrone di casa (6-1), Sarcinella è costretto subito a richiamare le sue ragazze: il duo Suero-Passante regala altre due lunghezze ad Arzano. La Flv si assesta in campo, ma non recupera granché (14-8), dall’altra parte De Siano mette giù palloni con regolarità; Mantovani al centro per il 16-12, Luzzi accorcia ancora e timeout di Piscopo. Allunga di nuovo la Luvo Barattoli (20-14), con diverse indecisioni nella ricezione ospite: stavolta le ragazze campane non si distraggono e De Siano manda le squadre al cambio di campo.

Reazione Cerignola (0-3), di seconda Michelini segna il 4 pari, poi Arzano sorpassa con due aces di Palmese: dai nove metri risponde Luzzi (7-7), tuttavia le rossogialloblu sono in estrema difficoltà nelle coperture e in ricezione non si migliorano (11-7), trovando però lo spunto con Mantovani nel riportarsi a -1 (12-11). Pur concedendo a sua volta qualcosa, il sestetto napoletano continua a marciare avanti, nonostante le ofantine restino a contatto: da segnalare il debutto stagionale (solo al servizio) di Peruzzi, Luzzi di potenza invece per il 16 pari. Palmese rimette il turbo per le padrone di casa (20-17), che si aggiudicano di lì a poco anche la seconda frazione.

Equilibrio nelle fasi iniziali del terzo periodo, Flv leggermente avanti (3-5) con Mantovani in evidenza sottorete: una invasione cerignolana provoca il pari 7 e si procede punto a punto, lo strappo consistente è della Luvo Barattoli (18-9), in un mix di bravura propria, ricezione difettosa e attacchi fuori misura avversari, con Sarcinella a giocarsi i due tempi di interruzione senza esito. L’ampio scarto non è recuperabile dall’Ares, che non reagisce e lascia l’intero bottino alle rivali.

Un approccio sicuramente rivedibile e diverse componenti da sistemare per la Flv, oggi in un deciso passo indietro rispetto al ko casalingo con la Fiamma Torrese, restando a quota 3 in classifica. Il lavoro per Sarcinella e Leone non manca, così come il tempo a disposizione per migliorare: sabato prossimo si torna al “Dileo” per sfidare Santa Teresa di Riva.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Micheletti 3, Luzzi 15, Bellapianta 7, Fanizzi 4, Mantovani 7, Mansi, Peruzzi, Mancini, Galuppi (libero).