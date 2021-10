Niente sarà più come ieri | GLocal

A una settimana dall’esito del ballottaggio che ha visto sfidarsi Franco Metta e Francesco Bonito, vedendo quest’ultimo trionfare con oltre mille voti sul primo, proviamo a fotografare la situazione politica in città e soprattutto il quadro che ne è scaturito, con una convinzione: niente sarà più come prima.

Francesco Bonito irrompe sulla scena a capo di un centrosinistra “mutilato”, costituito dalla sua componente dem fortemente ridimensionata e una serie di piccole formazioni che rischiano di liquefarsi e ri-coagularsi intorno ad interessi politici diversi da quelli elettorali. Arduo il compito dell’ex-magistrato di provare a mettere in campo una giunta competente con volti nuovi e spendibili. Nessuno vorrebbe essere nei panni del Sindaco, in una danza tra vecchie volpi e giovani aitanti. Stiamo a vedere.

Franco Metta blinda il suo gruppo annunciando la nascita di un nuovo soggetto politico, provando a rispolverare il suo civismo populista che ha fatto scuola in provincia e che è stata la sua fortuna elettorale prima della stagione di governo della città. L’avvocato sa bene che mollare adesso porterebbe ad un “liberi tutti” che frantumerebbe qualsiasi sogno di rivalsa della sua compagine. Annuncia di esserci, ma anche di poter non esserci, di tornare un giorno a fare il sindaco o di individuare altri dal suo roster di giovani amministratori, insomma, tenere aperte tutte le possibilità per non scontentare le ambizioni di nessuno.

Tommaso Sgarro, l’altra gamba della sinistra in città, nonché grande corteggiato di questa tornata di ballottaggio, sembrava aver suggellato la pax con il resto del centro sinistra con tanto di lacrime, mea culpa e ammissioni di colpa giunte da via Mameli e scolpite in scatti fotografici che però difficilmente troveranno seguito in scelte concrete. Infatti, pare che in queste ore stia sfumando il tanto desiderato (solo da Bonito?) ingresso in giunta della sua squadra, soffocato dalle innumerevoli richieste di risarcimento in poltrone della coalizione di centrosinistra di governo. Il professore e la sua squadra al momento attendono in silenzio, aperti ad assumere la posizione che maggiormente converrà politicamente, senza pretese esplicite, ne tantomeno debiti da saldare.

La Destra si presenta frantumata in mille rivoli, dall’insignificanza elettorale di Lega e Forza Italia e la performance sottotono di Fratelli d’Italia, rispetto almeno ai numeri nazionali. In un modo o nell’altro si ritroveranno tra i banchi dell’opposizione accanto a Franco Metta e il suo movimento. Chissà che la frequentazione assidua, le battaglie comuni in consiglio e perché no, il probabile passo di lato di Franco Metta, non possano presagire un ritrovarsi dei due schieramenti in chiave anti-Bonito.

Il quadro che emerge, presenta in modo plastico le spaccature presenti in città e la difficoltà a tenere insieme pezzi di opinione pubblica divergente e interessi di parte emersi chiaramente in questa tornata elettorale, cancellando il famoso “Resto del mondo” contro Metta, dissoltosi in vista di nuovi orizzonti politici già visibili, in lontananza.

Vincenzo Colucci

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Questa nuova rubrica “Glocalismi – da vicino a lontano” sarà curata, sulle pagine de lanotiziaweb.it, da Vincenzo Colucci, educatore e pedagogista, che vive e collabora nella comunità Emmaus di Foggia, per la quale si occupa del mondo giovanile in contesti non formali.