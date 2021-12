Pareggio a reti bianche per l’Audace Cerignola a Bitonto

Finisce in parità l’attesa sfida fra Bitonto e Audace Cerignola, piatto forte della 15^ giornata del girone H di serie D: gli ofantini escono imbattuti da un campo ostico e proseguono la propria serie positiva. Pazienza cambia due pedine rispetto alla sfida con il Francavilla: c’è Maltese in mediana e Palazzo torna in attacco, con Longo e Malcore inizialmente in panchina. Tre le variazioni apportate da De Luca, che deve fare a meno di Biason e del portiere Lonoce: fra i pali Martellone, Petta schierato terzino destro con Colella centrale, l’under Mariani a centrocampo e Turitto fra i trequartisti in appoggio a Santoro. Nell’avvio di gara fase di studio fra le due formazioni, al quarto d’ora Colella impatta alto di testa su traversone di Lattanzio in seguito ad una punizione. La risposta dell’Audace al 17′: Guarnaccia scivola e favorisce l’avanzata di Mincica, il cui tiro risulta centrale e facile preda per Martellone. E’ una gara che vive di fiammate, rivelandosi più agonistica che tecnica: Loiodice su punizione dalla media distanza manda il pallone di un soffio a lato, alla destra del portiere. E’ un buon momento degli ospiti, nel frattempo decisamente più propensi alla costruzione del gioco: Tascone calcia dal limite, mira però sballata (35′). A seguire, Lattanzio col mancino e da posizione defilata allarga troppo la traiettoria. Si va all’intervallo sul risultato di partenza e con un equilibrio pressoché totale.

Subito un brivido ad inizio ripresa: al 50′ uscita un po’ avventata di Tricarico, Lattanzio indirizza verso la porta e Dorval salva nei pressi della linea, poi Santoro manca clamorosamente il tap in da pochi metri, scheggiando la parte superiore della traversa. Le due squadre si affrontano con più dinamismo, il Bitonto si fa vedere nuovamente con la battuta di Stefano Manzo dai 30 metri, Tricarico è sicuro e neutralizza. L’importante posta in palio e un terreno di gioco allentato fanno tornare i ritmi abbastanza compassati: i gialloblu tentano una sortita in azione di rimessa, Mincica calcia potente ma senza angolare troppo, trovando la replica di Martellone. Pazienza dopo l’ingresso di Malcore inserisce più in là anche Achik e Longo, nella seconda metà di frazione il Cerignola prova a costruirsi l’opportunità vincente non riuscendo tuttavia a incrinare l’attenta retroguardia neroverde.

Finisce così un incontro poco spettacolare con un punto a testa, l’Audace porta a dieci le gare utili consecutive in campionato e resta al comando affiancato dal Francavilla, vittorioso nell’altro big match sulla Casertana. Domenica 12 si torna al “Monterisi” per chiudere il trittico di sfide di inizio dicembre: avversario il Rotonda, oggi caduto in casa per mano del Gravina.

BITONTO-AUDACE CERIGNOLA 0-0

Bitonto (4-2-3-1): Martellone, Petta, Lanzolla, Colella D., Guarnaccia, Mariani, Manzo S., Palumbo (83′ Piarulli), Lattanzio (68′ D’Anna), Turitto, Santoro. A disposizione: Carotenuto, Taurino, Germinio, Rapio, Radicchio, Colaci, Rimoli. Allenatore; Claudio De Luca.

Audace Cerignola (4-3-3): Tricarico, Vitiello, Manzo L., Allegrini, Dorval, Tascone (80′ Longo), Agnelli, Maltese (90′ Giacomarro), Mincica (72′ Achik), Palazzo (62′ Malcore), Loiodice. A disposizione: Brescia, Silletti, Botta, Basile, Russo. Allenatore: Michele Pazienza.

Ammoniti: Colella D., Petta, Turitto, Manzo S. (B); Manzo L. (AC).

Angoli: 1-3. Fuorigioco: 2-4. Recuperi: 2′ pt, 5′ st.

Arbitro: Restaldo (Ivrea). Assistenti: Lo Calio (Seregno)-Mezzalira (Varese).