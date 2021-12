Partono le attività del centro servizi per la famiglia “Giovanni Paolo II”

Il RTI Social Service-Un sorriso per tutti aggiudicatari dell’affidamento della gestione del servizio centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla genitorialità ex art.93 R.R. 4/2007 e smi, in data 14 dicembre 2021 alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze del comune di Cerignola, in presenza del Sindaco Francesco Bonito, Assessore al welfare Maria Dibisceglia, daranno avvio all’attività del Centro Servizi per la famiglia “Giovanni Paolo II”. La SocialService è una onlus che eroga servizi alla persona, promuove il benessere socio-psicologico in collaborazione con realtà pubbliche, con no-profit, privato sociale, per creare sinergie e favorire la concreta integrazione di ciascun utente. La Cooperativa Un sorriso per tutti che opera in ambito educativo, gestendo comunità educative per minori, aprendosi a importanti sperimentazioni locali quali: l’accompagnamento di minori fuori famiglia in percorsi di affido e assistenza educativa domiciliare. Ed è a partire da questa commistione di intenti ed esperienziale, che nasce il progetto: Il Centro Servizi per la famiglia “Giovanni Paolo II” attraverso il quale si vorrà dare sostegno e consulenza familiare alle: famiglie, minori, insegnanti e operatori del Servizio Sociale, mediante un approccio multidisciplinare e integrato, orientato alla ricerca del benessere della persona. Il Centro Servizi per la famiglia “Giovanni Paolo II” svolgerà le sue attività presso il locale sito in Via Latina 8, all’interno del quale verranno espletati i seguenti servizi:

ATTIVITÀ DI SPORTELLO Per accogliere i bisogni e soddisfare le richieste delle famiglie, informarle sulle attività presenti sul territorio e le possibilità offerte;

CONSULENZA – SOSTEGNO PSICO-SOCIALE Sarà rivolta in modo individuale a coloro che vivono situazioni di disagio attraverso una presa in carico integrata con i servizi sociali territoriali

ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ saranno realizzati per questo: percorsi di accompagnamento educativo ai genitori o ai futuri genitori; laboratori formativi per sensibilizzare, responsabilizzare la figura adulta al compito genitoriali ed educativo;

SERVIZIO DI COUNSELING PER ADOLESCENTI: spazio d’ascolto accogliente, orientato alla salute e flessibile, affinché sia possibile individuare le aree psicologiche, pedagogiche e sociali entro cui poter mirare ad ogni obiettivo efficace;

SPAZIO NEUTRO: Spazio neutro di incontro genitori-figli è un intervento finalizzato al mantenimento e/o al recupero del rapporto tra figli e genitori;

AZIONI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE: attività di carattere ludico-ricreativo e socio-educativo.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Non esiste un unico tipo di famiglia, ne esistono a centinaia a seconda del contesto geografico, sociale e culturale. quel che dobbiamo chiederci non è “qual è la famiglia ideale”, piuttosto come riuscire a essere bravi genitori, indipendentemente dalla forma famigliare”. (Salvador Minuchin)