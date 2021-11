Piano B per l’ambiente: c’è Mario Liscio. Al bilancio Pietro Gianfriddo

Mancando le ufficialità, e con i lavori interlocutori ancora in corso, il “toto nomi” propone conferme e ribaltoni. E’ il caso della delega all’ambiente che, dopo esser parsa vicina prima a Pippo Liscio e poi a Francesco Vasciaveo, oggi pare indirizzata a Mario Liscio. Ambiente ma probabilmente anche altre deleghe. In progress il lavoro dell’amministrazione Bonito per la costruzione dello staff che affiancherà il primo cittadino nei prossimi cinque anni. Aperte ancora le interlocuzioni con Senso Civico. Proprio i “verdi” avrebbero ribadito il proprio nome, ossia Gino Giorgione, già candidato alle regionali dello scorso anno, a cui andrebbero le deleghe al Personale e alle Attività Produttive. Spazio anche ad un tecnico per il bilancio: sarà il dottor Pietro Gianfriddo ad occuparsi dei conti in comune e a disegnare dunque i prossimi bilanci dell’ente sulla base delle scelte politiche di Bonito & Co. Il quadro pare dunque chiaro in attesa degli ultimissimi tasselli.

Condividi questo articolo: