Prima la lite, poi gli spari: un ferito in centro a Cerignola la scorsa notte

Ci sarebbe un litigio causato da futili motivi alla base del grave episodio accaduto ieri notte nei pressi del Teatro Mercadante, quando, intorno all’1.30 un giovanissimo (non ancora maggiorenne) è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla coscia, esploso da ignoti. Non ancora chiare le dinamiche che abbiano portato alla degenerazione del diverbio, sembrerebbe nato a causa di incomprensioni sulla viabilità al passaggio di due auto. Pare che dopo il diverbio altre macchine siano giunte sul posto e da lì siano stati esplosi i colpi. La vittima si trova ora ricoverata presso il Policlinico ‘Riuniti’ di Foggia, in condizioni non gravi. Le indagini sono condotte dai Carabinieri che stanno provando a risalire all’identità degli aggressori visionando le immagini della videosorveglianza.

