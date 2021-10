Primo big match per l’Audace Cerignola, ospite della Casertana

Arriva all’ottava giornata il primo confronto con un’altra delle big del campionato per l’Audace Cerignola, domani atteso dalla trasferta del “Pinto” di Caserta. Nel terzo impegno in una settimana del girone H, gli ofantini arrivano come meglio non potrebbero, con due vittorie consecutive che hanno archiviato subito e positivamente il doppio ko precedente con Casarano e Altamura. Mercoledì i ragazzi di Michele Pazienza hanno largamente battuto il Bisceglie, rifilando un poker maturato in una ripresa letteralmente dominata: una partita che ha restituito nuove convinzioni, unita alla vena realizzativa che in casa si sta segnalando sempre prolifica. Non è affatto semplice preparare una gara del genere con poco tempo a disposizione, badando anche a comprendere il quantitativo di energie a disposizione degli elementi fin qui più impiegati. Tuttavia, il Cerignola ha le carte in regola per presentarsi all’appuntamento con rinnovata fiducia, esibendo come biglietto da visita il miglior attacco del raggruppamento e con la porta inviolata nelle ultime due uscite. Tanto più che, a guardare la classifica, pare che i valori stiano cominciando ad emergere: le cinque squadre dagli addetti ai lavori ritenute con le credenziali più alte occupano tali posizioni e sarà importante mantenere una andatura quanto più regolare e costante in un torneo caratterizzato dalle venti partecipanti.

L’Audace avrà poi un’arma in più non da poco, ossia il ritorno di Giancarlo Malcore in attacco, scontate le due giornate di squalifica: all’ex Carpi farà posto un comunque generoso Palazzo, prezioso sostituto negli ultimi 180′. Per il resto, il tecnico gialloblu potrebbe procedere a non più di un paio di novità (attenzione al riguardo a Tascone in mediana), con una buona metà di formazione ormai inamovibile.

Respinta la domanda di iscrizione alla serie C, la Casertana è ripartita dal massimo livello dilettantistico senza celare il desiderio di riprendere il discorso interrotto in estate. I numeri infatti danno ragione ai campani – con il Bitonto sono l’unico team finora imbattuto – come testimonia la terza piazza con 15 punti e un bilancio complessivo di quattro affermazioni e tre pareggi. In panchina c’è un navigato conoscitore della D come Vincenzo Maiuri, in rosa calciatori dalle evidenti ed elevate qualità: dai difensori Pambianchi e Rainone ai centrocampisti Feola e Vacca, alle punte Favetta, Liccardi e Mansour. In più, due nomi che la platea cerignolana conosce molto bene, ossia Gabriele Carannante e Gianluca Sansone. Anche i rossoblu sono reduci da un successo ampio (5-1 al Gravina mercoledì) e vogliono sfruttare il secondo turno casalingo consecutivo, per centrare la quarta vittoria di fila dopo una serie di tre pareggi consecutivi. Il modulo preferito dai “falchetti” è il 4-3-3: indice di quello che può essere un pomeriggio dalla doppia sfida, sia tecnica che tattica fra le contendenti.

Cerignola e Casertana tornano ad incrociarsi dopo più di un quarto di secolo: l’ultimo precedente in terra campana risale al Campionato Nazionale Dilettanti 1995/96 e terminò 0-0. Calcio d’inizio fissato alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Iannello, della sezione di Messina.